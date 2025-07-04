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Киев всю ночь атаковали российские дроны и баллистика: фото последствий
Россияне массированно атаковали Киев ударными беспилотниками типа «Шахед» и баллистикой. В столице есть разрушения и пострадавшие.
Россия всю ночь атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. Атака продолжалась почти до 5 часов утра. В течение ночи несколько раз удары «Шахедами» чередовались с прилетами баллистических ракет.
После 5 часов атака на столицу возобновилась и снова объявили воздушную тревогу.
В настоящее время на местах вражеских ударов работают спасатели, сообщает ГСЧС.
Ситуация в районах
Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. метров. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры.
Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также загорелись автомобили. Продолжается тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях.
Шевченковский район: под атакой беспилотников оказалась еще нежилая 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.
В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских дронов.
Напомним, по данным городских властей, почти во всех районах Киева есть разрушения и раненые, бушуют пожары и работают спасатели. По состоянию на 7 утра было известно о 19 раненых.
Ночные обстрелы Киева также имеют последствия для движения железной дороги.
Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, это означает задержки не менее 2 часов.
Kyiv City Express двигается только по северному полукольцу Святошино — Почайна — Дарница (в обоих направлениях).
Как только откроется какая-то часть движения между Святошино и Киев-Пассажирский — резервные тепловозы подхватят все утренние поезда в столицу и затянут прямым ходом с уменьшенной задержкой, говорят в УЗ.