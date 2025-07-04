Киев всю ночь атаковали российские дроны и баллистика: фото последствий

Последствия атаки

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Россия всю ночь атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. Атака продолжалась почти до 5 часов утра. В течение ночи несколько раз удары «Шахедами» чередовались с прилетами баллистических ракет.

После 5 часов атака на столицу возобновилась и снова объявили воздушную тревогу.

В настоящее время на местах вражеских ударов работают спасатели, сообщает ГСЧС.

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Ситуация в районах

Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. метров. Произошло возгорание в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждены многие гражданские инфраструктуры.

Спасатели на месте удара

Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также загорелись автомобили. Продолжается тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях.

Спасатели на месте удара

Шевченковский район: под атакой беспилотников оказалась еще нежилая 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже.

В Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских дронов.

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На месте вражеского удара

Напомним, по данным городских властей, почти во всех районах Киева есть разрушения и раненые, бушуют пожары и работают спасатели. По состоянию на 7 утра было известно о 19 раненых.

Ночные обстрелы Киева также имеют последствия для движения железной дороги.

Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, это означает задержки не менее 2 часов.

Kyiv City Express двигается только по северному полукольцу Святошино — Почайна — Дарница (в обоих направлениях).

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Как только откроется какая-то часть движения между Святошино и Киев-Пассажирский — резервные тепловозы подхватят все утренние поезда в столицу и затянут прямым ходом с уменьшенной задержкой, говорят в УЗ.