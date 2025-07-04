«Гербера» с камерами на подвесе CRPA-антенной и радиомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Реклама

Над Киевом было сбито несколько российских беспилотников типа «Гербера» с нестандартной конфигурацией — камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.

Об этом 4 июля сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

«Такая конфигурация „Герберы“ для нас не новость, они давно исследуют прифронтовые зоны. А вот «Гербера» в Киеве означает наличие где-то рядом радиоретранслятора. Передача видео на 300 км в РФ нереальна, а также 100 км в Беларусь маловероятна в этом диапазоне. Строить MESH цепочку из Гербер-ретрансляторов в РФ можно, но это рискованно и сложно», — объяснил Сергей Бескрестнов.

Реклама

Специалист обратился в профильные структуры с призывом взять этот вопрос на контроль.

«Гербера» с камерами на подвесе CRPA-антенной и радиомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

«Гербера» с камерами на подвесе CRPA-антенной и радиомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

«Гербера» с камерами на подвесе CRPA-антенной и радиомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

«Гербера» с камерами на подвесе CRPA-антенной и радиомодемом / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.

В КМВА сообщили о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, и один погибший.

Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу