- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 7827
- Время на прочтение
- 2 мин
Над Киевом сбили дрон "Гербера" с модемом и ретрансляционной связью: эксперт предупредил о новой угрозе — фото
Военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал об особенностях дронов, которыми РФ атаковала Киев 4 июля.
Над Киевом было сбито несколько российских беспилотников типа «Гербера» с нестандартной конфигурацией — камерами на подвесе, CRPA-антенной и радиомодемом.
Об этом 4 июля сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook, опубликовав соответствующие фото.
«Такая конфигурация „Герберы“ для нас не новость, они давно исследуют прифронтовые зоны. А вот «Гербера» в Киеве означает наличие где-то рядом радиоретранслятора. Передача видео на 300 км в РФ нереальна, а также 100 км в Беларусь маловероятна в этом диапазоне. Строить MESH цепочку из Гербер-ретрансляторов в РФ можно, но это рискованно и сложно», — объяснил Сергей Бескрестнов.
Специалист обратился в профильные структуры с призывом взять этот вопрос на контроль.
Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу. В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.
В КМВА сообщили о 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка, и один погибший.
Следует отметить, что этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу