Самая большая комбинированная атака на Киев / © ТСН

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Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия — на столицу.

В настоящее время зафиксировано более 20 локаций с повреждениями. Есть более 20 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка. Есть информация о 14 госпитализированных. Продолжают поступать уточненные данные, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу

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Какие районы пострадали больше всего

Больше всего пострадал Соломенский район. На Отрадном — жилые дома, магазины. На других локациях поврежден частный дом, школы, кафе, гаражный кооператив, СТО. Также спасатели сейчас сражаются с огнем в зоне нежилой застройки.

В Соломенском районе повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов. Развернутые штабы — Отрадный, 36В (школа №22) и по улице Новополевая, 106 Б (гимназия №13).

В Святошинском районе последствия и повреждения, по меньшей мере, на 6 локациях. Не менее десяти многоквартирных жилых домов пострадали. Больше всего — на Леся Курбаса. Спасатели потушили возгорание автомобилей. На одной из локаций повреждены 2 и 3 этажа 14-этажного жилого дома.

Пострадал также Днепровский район . Незначительные повреждения в нескольких локациях. Также специалисты нашли части вражеских дронов рядом с лицеем.

В Дарницком районе части вражеских дронов обнаружили на открытой территории. К счастью, обошлось без масштабных разрушений.

В Шевченковском районе повреждены два жилых дома. К счастью, без пострадавших. Дома еще не заселены. Также пожар возник на открытой территории рядом со школой.

В Голосеевском районе части вражеских целей были обнаружены в нескольких местах.

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © ТСН

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © ТСН

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © ТСН

Кроме того, повреждения получили также автомобили скорой помощи.

«Повсюду работают спасатели, наши службы, полиция. Россияне — изверги. Но они проиграют. Сделаем все для этого. Потому что зло никогда не побеждает. Никогда», — подчеркнул Ткаченко.

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © КМДА

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © КМДА

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © КМДА

Последствия наибольшей комбинированной атаки на Киев / © КМДА

Где развернуты штабы помощи

В Святошинском и Соломенском районах столицы развернули штабы для помощи пострадавшим от вражеской атаки 4 июля.

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Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Адреса штабов помощи:

Святошинский район

Заведение дошкольного образования №547, ул. Академика Королева, 8-А.

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Соломенский район

Средняя общеобразовательная школа №22, просп. Отрадный, 36-В.

Гимназия-интернат №13, ул. Новополевая, 106-Б.

В штабах пострадавшие жители могут:

подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 000 грн в рамках городской программы «Турбота. Назустріч киянам»;

обратиться за компенсацией до 40 000 грн для аренды временного жилья;

подать заявление на ежемесячное пособие в размере 20 000 грн до момента восстановления жилья (максимально 1 год);

получить консультацию по программе єВідновлення;

узнать актуальную информацию о восстановительных работах.

Напомним, этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.