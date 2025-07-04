Киев пережил самую масштабную атаку: почему часть БПЛА прорвала защиту

Сбитый вражеский «Шахед»

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Этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.

Беспилотники могли менять свое направление и высоту полета, то есть не статически двигались на значительных высотах, такое предположение озвучил в эфире «КИЕВ24» Богдан Долинце, авиационный эксперт.

«Они (беспилотники — ред.) фактически регулярно набирали или уменьшали высоту, и это может быть одним из таких факторов, которые усложнили работу по перехвату этих враждебных целей», — пояснил эксперт.

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Речь идет о, наверное, одной из самых больших за последнее время массированных атак, направленных именно на Киев, и из-за огромного количества одновременно атаковавших столицу БпЛА, части из них удалось пройти защиту, считает Долинце.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: УЖАС! КИЕВ В ЧЕРНОМ ДЫМУ! ДЫШАТЬ НИЧЕМ! ВСЕ ЗАТЯНУЛО! Последствия ночной атаки на столицу

Напомним, в ночь на 4 июля Россия ударила по Киеву дронами и баллистикой. По состоянию на утро известно о 23 травмированных. По данным медиков, 14 потерпевших госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно.

Дата публикации 09:36, 04.07.25 Количество просмотров 50 Киев окутал дым после вражеской атаки: качество воздуха резко ухудшилось