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- Киев
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Киев пережил самую масштабную атаку: почему часть БПЛА прорвала защиту
Российские беспилотники регулярно набирали или уменьшали высоту, и это может быть одним из факторов, усложнивших работу по перехвату вражеских целей.
Этой ночью РФ тестировала новую тактику атаки на Киев — динамичный полет БПЛА.
Беспилотники могли менять свое направление и высоту полета, то есть не статически двигались на значительных высотах, такое предположение озвучил в эфире «КИЕВ24» Богдан Долинце, авиационный эксперт.
«Они (беспилотники — ред.) фактически регулярно набирали или уменьшали высоту, и это может быть одним из таких факторов, которые усложнили работу по перехвату этих враждебных целей», — пояснил эксперт.
Речь идет о, наверное, одной из самых больших за последнее время массированных атак, направленных именно на Киев, и из-за огромного количества одновременно атаковавших столицу БпЛА, части из них удалось пройти защиту, считает Долинце.
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Напомним, в ночь на 4 июля Россия ударила по Киеву дронами и баллистикой. По состоянию на утро известно о 23 травмированных. По данным медиков, 14 потерпевших госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно.