Россия снова атаковала Киев: вспыхнул пожар на складе

Взрыв

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Россия снова атаковала Киев вечером 15 октября. Из-за падения беспилотника загорелся склад.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Атака РФ на Киев 15 октября — что известно

«В Святошинском районе в результате падения БпЛа возникло возгорание в складском здании. Экстренные службы направляются на место», — заявил глава города.

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Впоследствии он сообщил о повторном попадании в этот состав. Специалисты направляются на место происшествия для укрощения огня и выяснения деталей о возможных разрушениях или пострадавших.

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Напомним, с утра четверга, 15 октября, во время воздушной тревоги в Киеве произошли мощные взрывы. Столица находилась под атакой русских беспилотников. На Печерске упали обломки.

Также россияне нанесли удары дронами по Киевщине. По последним данным властей, травмированы. На местах продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеских атак.

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