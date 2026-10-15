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Россия снова атаковала Киев: вспыхнул пожар на складе
В Киеве зафиксировали последствия атаки РФ. Загорелся склад в Святошинском районе.
Россия снова атаковала Киев вечером 15 октября. Из-за падения беспилотника загорелся склад.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 15 октября — что известно
«В Святошинском районе в результате падения БпЛа возникло возгорание в складском здании. Экстренные службы направляются на место», — заявил глава города.
Впоследствии он сообщил о повторном попадании в этот состав. Специалисты направляются на место происшествия для укрощения огня и выяснения деталей о возможных разрушениях или пострадавших.
Война в Украине — последние новости
Напомним, с утра четверга, 15 октября, во время воздушной тревоги в Киеве произошли мощные взрывы. Столица находилась под атакой русских беспилотников. На Печерске упали обломки.
Также россияне нанесли удары дронами по Киевщине. По последним данным властей, травмированы. На местах продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеских атак.