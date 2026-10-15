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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія знову атакувала Київ: спалахнула пожежа на складі

У Києві зафіксували наслідки атаки РФ. Загорівся склад у Святошинському районі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибух

Вибух / © ДСНС

Росія знову атакувала Київ ввечері 15 жовтня. Через падіння безпілотника загорівся склад.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака РФ на Київ 15 жовтня — що відомо

«У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛа виникло загоряння в складській будівлі. Екстрені служби прямують на місце», — заявив очільник міста.

Згодом він повідомив про повторне влучання у цей склад. Наразі фахівці прямують на місце події для приборкання вогню та з’ясування деталей щодо можливих руйнувань чи постраждалих.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, зранку четверга, 15 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. Столиця перебувала під атакою російських безпілотників. На Печерську впали уламки.

Також росіяни завдали ударів дронами по Київщині. За останніми даними влади, є травмовані. На місцях продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожих атак.

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