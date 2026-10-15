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Росія знову атакувала Київ: спалахнула пожежа на складі
У Києві зафіксували наслідки атаки РФ. Загорівся склад у Святошинському районі.
Росія знову атакувала Київ ввечері 15 жовтня. Через падіння безпілотника загорівся склад.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 15 жовтня — що відомо
«У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛа виникло загоряння в складській будівлі. Екстрені служби прямують на місце», — заявив очільник міста.
Згодом він повідомив про повторне влучання у цей склад. Наразі фахівці прямують на місце події для приборкання вогню та з’ясування деталей щодо можливих руйнувань чи постраждалих.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, зранку четверга, 15 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві сталися потужні вибухи. Столиця перебувала під атакою російських безпілотників. На Печерську впали уламки.
Також росіяни завдали ударів дронами по Київщині. За останніми даними влади, є травмовані. На місцях продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожих атак.