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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев накроют сильные дожди: синоптики рассказали, когда в столице испортится погода

В столице 15 октября сохранится сухая погода, однако синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий с сильными дождями в ближайшие дни.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Осень

Осень

В четверг, 15 октября, в Киеве и Киевской области сохранится пасмурная, но сухая погода без осадков, однако уже на следующий день столицу накроет непогода.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют в Киевской области 15 октября облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, в Киеве ожидается от +11 до +13 градусов выше нуля.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве 15 октября в течение всего дня будет пасмурно. Осадков не ожидается. Температура воздуха днём будет колебаться от +7 до +11 градусов тепла.

Погода в Киеве 15 октября

Погода в Киеве 15 октября

В то же время синоптики предупреждают, что 16 октября погода в столице ухудшится: весь день будет пасмурно, и пойдет сильный дождь. Температура в течение дня будет колебаться от +8 до +12 градусов тепла.

Погода в Киеве 16 октября

Погода в Киеве 16 октября

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 15 октября.

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