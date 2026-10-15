В Киеве коп из группы оповещения толкнул курьера под авто: что говорят в Нацполиции (видео)

В Киеве полицейский толкнул курьера на велосипеде под колеса авто / © скриншот с видео

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В Киеве разразился скандал с участием правоохранителя. На улице Короленковской полицейский толкнул курьера на велосипеде прямо под колеса автомобиля. Видео инцидента вызвало возмущение в Сети и официальную реакцию полиции.

Об этом сообщили Владимир Тимофийчук и полиция Киева.

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В Голосеевском районе Киева полицейский пытался остановить велосипедиста, после чего тот упал на проезжую часть. Видео инцидента распространяется в соцсетях.

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«Только что стал свидетелем такого происшествия по ул. Короленковская, 24, Киев. У меня просто нет слов, чтобы описать ситуацию. Неужели так должна работать правоохранительная система?» — сообщил Тимофийчук на своей Facebook-странице и добавил соответствующий ролик.

В полиции заявили, что проверяют обстоятельства произошедшего. По данным правоохранителей, совместный наряд работников Голосеевского управления полиции и военнослужащих РТЦК и СП проводил мероприятия по оповещению граждан.

«На видео, которое распространяется в социальных сетях, зафиксировано, как полицейский с помощью жезла подал сигнал об остановке велосипедисту, который двигался по проезжей части. Водитель велосипеда требование проигнорировал и продолжил движение. После этого полицейский попытался остановить его, в результате чего велосипедист потерял равновесие и упал», — говорится в заявлении правоохранителей.

В полиции отметили, что мужчина не нуждался в медицинской помощи. После проверки он продолжил движение.

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По факту инцидента была назначена служебная проверка. Во время нее должны установить все обстоятельства происшествия и оценить действия правоохранителя.

Дата публикации 14:45, 15.10.26 Количество просмотров 25 В Киеве полицейский толкнул курьера на велосипеде под колеса авто

Напомним, в Харькове работники ТЦК автомобилем сбили велосипедиста. На видео из соцсетей видно, что машина на военных номерах "подрезала парня", после чего он бросил велосипед и бросился бежать. А на другом ролике военнослужащие догнали его, задержали и посадили в машину. В Харьковском областном ТЦК заявили о факте непреднамеренного наезда, объяснив его узкой дорогой и маневром самого велосипедиста.

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