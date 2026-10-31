Киев содрогнулся от взрывов: что известно об угрозе

Взрывы в Киеве / © ТСН.ua

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В субботу днём, 31 октября, в Киеве во время воздушной тревоги жёлтого уровня раздались взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе со стороны реактивного беспилотника, движущегося в направлении Троещины.

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Напомним, вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. По словам очевидцев, первые взрывы в столице раздались еще до того, как в городе официально включили сирену воздушной тревоги.

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