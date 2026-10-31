Отключение света. / © ТСН.ua

Реклама

В субботу в Киеве сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. В некоторых районах свет могут включать всего на полтора часа в сутки.

Что известно об отключении в столице — читайте на сайте ТСН.ua.

Реклама

Ситуацию существенно усложнили попадания дронов в ряд энергетических объектов, в том числе по подстанциям в Киеве и за его пределами. Кроме того, по некоторым адресам в столице идут еще и аварийные работы.

Реклама

В среднем киевляне будут иметь электроэнергию около 6,5 часа. в течение дня, а в отдельных районах — до 9 часов. Телеграмм-канал «Киев INFO» сообщает, что 10:30 доля домов со светом в районах столицы существенно отличается:

Дарницкий район — 14% со светом;

Деснянский — 23%;

Днепровский — 32%;

Голосеевский — 42%;

Оболонский — 22%;

Печерский — 45%;

Подольский — 10%;

Святошинский — 33%;

Соломенский — 59%;

Шевченковский — 36%.

Отключение в Киеве — заявление ДТЭК

В компании отмечают, что накануне российские войска нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре, в том числе и в Киеве. В столице под атакой снова оказалась ТЭЦ.

Новые обстрелы усугубили ситуацию в энергосистеме, которая уже получила значительные повреждения вследствие предыдущих атак. В настоящее время энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденного оборудования.

«Понимаем, что графики очень жесткие. Энергетики делают все возможное, чтобы даже в такой сложной ситуации удерживать систему в графиках и не переходить к экстренным отключениям», — отметили в ДТЭК.

Реклама

Обсуждение отключений света в Киеве

На фоне сложной ситуации с электроснабжением жители разных районов Киева активно публикуют в Сети графики отключения света и делятся, сколько времени им приходится обходиться без электричества. Из некоторых расписаний видно, что многие часы со светом пришлись на ночное время, а потому днем в домах оно может быть всего полтора часа.

ТСН.ua собрал несколько сообщений:

«Проснулась — света и воды нет. Открыла „Киев Цифровой“ — офигила, закрыла. Не тот уровень стресса, с которого следует начинать утро субботы. Пошла думать, как в три часа вместить все, что раньше было пол дня. Самая тяжелая зима решила не ждать календарной даты. ЙБН РСН! но — прорвемся».

«У меня нет вопроса почему в эти сутки свет отсутствует 15, 5 часов. Вопрос: почему свет есть в Москве?».

«У меня есть мечта, где-то в этот светлый промежуток помыть голову, но без воды задача усложняется».

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Отключение света — что известно

Накануне «Укрэнерго» обнародовало графики отключений на 31 октября. Ограничения будут действовать с утра до конца суток, а их объем для бытовых потребителей будет от 1,5 до 2,5 очереди.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что вечером накануне «Шахеды» атаковали ТЭЦ в Киеве. На Днепропетровщине в течение ночи под ударами оказались четыре электроподстанции и объект газораспределительной системы, а утром беспилотник атаковал ТЭЦ в Шостке.

Реклама

В результате атак без электроснабжения остались около 200 тысяч семей в Днепре и области. Еще более 80 тысяч семей в Киевской области также остались без света.

Новость дополняется

Новости партнеров