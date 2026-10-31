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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1170
Время на прочтение
3 мин

Свет всего на 1,5 часа. днем: киевляне жалуются, а ДТЭК объясняет ситуацию — все о жестких отключениях в столице (обновлено)

Ситуацию с электроэнергией в столице существенно усложнили попадание дронов в ряд энергетических объектов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Отключение света.

Отключение света. / © ТСН.ua

В субботу в Киеве сложилась очень сложная ситуация с электроснабжением. В некоторых районах свет могут включать всего на полтора часа в сутки.

Что известно об отключении в столице — читайте на сайте ТСН.ua.

Ситуацию существенно усложнили попадания дронов в ряд энергетических объектов, в том числе по подстанциям в Киеве и за его пределами. Кроме того, по некоторым адресам в столице идут еще и аварийные работы.

В среднем киевляне будут иметь электроэнергию около 6,5 часа. в течение дня, а в отдельных районах — до 9 часов. Телеграмм-канал «Киев INFO» сообщает, что 10:30 доля домов со светом в районах столицы существенно отличается:

  • Дарницкий район — 14% со светом;

  • Деснянский — 23%;

  • Днепровский — 32%;

  • Голосеевский — 42%;

  • Оболонский — 22%;

  • Печерский — 45%;

  • Подольский — 10%;

  • Святошинский — 33%;

  • Соломенский — 59%;

  • Шевченковский — 36%.

Отключение в Киеве — заявление ДТЭК

В компании отмечают, что накануне российские войска нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре, в том числе и в Киеве. В столице под атакой снова оказалась ТЭЦ.

Новые обстрелы усугубили ситуацию в энергосистеме, которая уже получила значительные повреждения вследствие предыдущих атак. В настоящее время энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденного оборудования.

«Понимаем, что графики очень жесткие. Энергетики делают все возможное, чтобы даже в такой сложной ситуации удерживать систему в графиках и не переходить к экстренным отключениям», — отметили в ДТЭК.

Обсуждение отключений света в Киеве

На фоне сложной ситуации с электроснабжением жители разных районов Киева активно публикуют в Сети графики отключения света и делятся, сколько времени им приходится обходиться без электричества. Из некоторых расписаний видно, что многие часы со светом пришлись на ночное время, а потому днем в домах оно может быть всего полтора часа.

ТСН.ua собрал несколько сообщений:

  • «Проснулась — света и воды нет. Открыла „Киев Цифровой“ — офигила, закрыла. Не тот уровень стресса, с которого следует начинать утро субботы. Пошла думать, как в три часа вместить все, что раньше было пол дня. Самая тяжелая зима решила не ждать календарной даты. ЙБН РСН! но — прорвемся».

  • «У меня нет вопроса почему в эти сутки свет отсутствует 15, 5 часов. Вопрос: почему свет есть в Москве?».

  • «У меня есть мечта, где-то в этот светлый промежуток помыть голову, но без воды задача усложняется».

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Киевляне не сдерживают эмоций из-за отключения.

Отключение света — что известно

Накануне «Укрэнерго» обнародовало графики отключений на 31 октября. Ограничения будут действовать с утра до конца суток, а их объем для бытовых потребителей будет от 1,5 до 2,5 очереди.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что вечером накануне «Шахеды» атаковали ТЭЦ в Киеве. На Днепропетровщине в течение ночи под ударами оказались четыре электроподстанции и объект газораспределительной системы, а утром беспилотник атаковал ТЭЦ в Шостке.

В результате атак без электроснабжения остались около 200 тысяч семей в Днепре и области. Еще более 80 тысяч семей в Киевской области также остались без света.

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