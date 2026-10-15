Киев. / © Associated Press

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С утра четверга, 15 октября, во время воздушной тревоги в Киеве произошли мощные взрывы. Столица под атакой российских беспилотников.

Что известно об атаке и последствиях для Киева — читайте в материале ТСН.ua.

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В столице в 08:24 была объявлена воздушная тревога «желтого уровня». Воздушные силы предупредили о группе реактивных БПЛА над столицей. По данным военных, БпЛА двигались в направлении разных районов, в том числе центра, Борщаговки, Лесного массива, Жулян, Труханового острова, Выдубичей и Дарницкого моста.

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Воздушная тревога в Киеве.

Взрывы в Киеве произошли около 08:40. Мэр Виталий Кличко заявил о работе противовоздушной обороны.

Как сообщалось, с самого утра Россия атакует Украину беспилотниками. Первоначально угроза существовала для Ровенской и Волынской областей. Впоследствии в этих регионах тревогу отменили, а дроны сконцентрировались над Киевом и областью.

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