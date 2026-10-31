"Меня защитила штора": жительница Киева рассказала о первых минутах после атаки БпЛА

Беспилотник / © Укрінформ

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В преддверии около 22:00 жители Шевченковского района Киева слышали мощный взрыв. По уточненной информации от полиции, громкий звук произошел в результате попадания вражеского беспилотника, который, вероятно, летел на сверхнизкой высоте.

Ударная волна повредила по меньшей мере две квартиры на шестом и седьмом этажах девятиэтажного дома — там выбило окна, разбило остекление балконов и деформировало оконные рамы, сообщает «Киев24».

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«Я даже не слышала гула дрона»

В момент взрыва киевлянка находилась в своей квартире прямо у окна на кухне. Женщина признается, что не слышала приближения вражеского дрона и не успела среагировать.

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«Здесь наверняка летел беспилотник на малой высоте. Но я его не слышала. Когда-то, когда нас обстреливали, то слышно было, а тут вообще никакого звука. Не знаю, может, потому, что я смотрела видео, и не слышала, что была тревога. Просто сидела у окна. Я чудом осталась жива, понимаете? Наверное, меня защитила закрытая штора — она вылетела от взрыва и закрыла меня от обломков», — рассказывает пострадавшая.

«Всю ночь убирала стекло»

Несмотря на то, что все пространство вокруг было засыпано стеклом, женщина получила лишь незначительные ранения и ссадины. Впрочем, после пережитого шока она планирует пройти медицинское освидетельствование в больнице.

Владелец разрушенного жилья отмечает, что всю ночь — более шести часов подряд — была вынуждена убирать острые обломки.

«На балконе у меня такое, что я даже не могу передать — там улетели балки. Я даже не смогу остеклить его сейчас, потому что там просто не к чему крепить это стекло», — поделилась жительница поврежденной девятиэтажки.

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Наслідки влучння дрона

На месте происшествия продолжают работу коммунальные службы и профильные специалисты, которые помогают ликвидировать последствия вражеского удара и фиксируют повреждение имущества граждан.

Взрывы раздались до объявления тревоги

Напомним, вечером 30 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. По словам очевидцев, первые взрывы в столице прогремели еще до того, как в городе официально включили сирену воздушной тревоги.

По словам очевидцев, в некоторых районах Киева слышали взрывы. Сразу после этого в столице и области объявили воздушную тревогу и призвали жителей срочно пройти к укрытиям.

В Воздушных силах сообщили, что в сторону Оболони в Киеве летел реактивный дрон.

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Впоследствии городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры.

«В Шевченковском районе поврежден остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6–7 этажей. Пожара нет», — заметил он.

Как сообщили в местных пабликах, в части районов Киева после взрывов исчез свет, также начались проблемы с водоснабжением.

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