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Россия снова атаковала Киев: "прилетело" по школьному стадиону - туда мчатся экстренные службы
В Киеве обломки беспилотника свалились на школьный стадион.
Россия атаковала Святошинский район Киева вечером 10 октября.
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 10 октября — что известно
По его словам, в Святошинском районе обломки беспилотника упали на открытую территорию стадиона одной из местных школ.
«Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.
В настоящее время специалисты обследуют участок. Информация о наличии пострадавших или масштабах повреждений выясняется.
Война в Украине — последние новости
Напомним, российские войска нанесли удар по центру Одессы вечером 10 октября. В результате повреждены административное здание и помещение местного интернет-провайдера.
Ранее в Киеве вечером 9 октября из-за падения обломков беспилотника загорелся автомобиль возле бизнес-центра.