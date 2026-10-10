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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия снова атаковала Киев: "прилетело" по школьному стадиону - туда мчатся экстренные службы

В Киеве обломки беспилотника свалились на школьный стадион.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ / © ТСН

Россия атаковала Святошинский район Киева вечером 10 октября.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Атака РФ на Киев 10 октября — что известно

По его словам, в Святошинском районе обломки беспилотника упали на открытую территорию стадиона одной из местных школ.

«Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.

В настоящее время специалисты обследуют участок. Информация о наличии пострадавших или масштабах повреждений выясняется.

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Напомним, российские войска нанесли удар по центру Одессы вечером 10 октября. В результате повреждены административное здание и помещение местного интернет-провайдера.

Ранее в Киеве вечером 9 октября из-за падения обломков беспилотника загорелся автомобиль возле бизнес-центра.

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