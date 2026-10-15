ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
572
Время на прочтение
2 мин

В Киеве пешеход расстрелял водителя из-за замечания на дороге: детали, фото

Медики диагностировали у потерпевшего огнестрельные ранения плеча и предплечья.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Молодчик может провести до семи лет за решеткой

Молодчик может провести до семи лет за решеткой

В Киеве обычное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения переросло в вооруженный конфликт.

Об этом сообщила полиция Киева.

Полицейские сообщили о подозрении молодчику, который напал на водителя с применением газового баллончика и пневматического пистолета.

Событие произошло на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы. К конфликту привело замечание, которое 47-летний мужчина сделал молодому человеку из-за нарушения правил дорожного движения.

«В ответ нарушитель действовал агрессивно: сначала он распылил в лицо водителю слезоточивый газ из баллончика, а затем выхватил пневматический пистолет и произвел четыре выстрела в сторону мужчины», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Раненого водителя на улице заметил случайный прохожий. Он немедленно вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи и полицию. Медики диагностировали у потерпевшего огнестрельные ранения плеча и предплечья.

Следователи полиции Киева установили личность нападавшего и объявили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений). Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.

Ранее мы писали о том, как в Киеве мужчина до смерти избил прохожего из-за замечания. Прохожий сделал молодому человеку замечание за невежливое общение с девушкой и поплатился за это жизнью.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie