В Киеве пешеход расстрелял водителя из-за замечания на дороге: детали, фото

Молодчик может провести до семи лет за решеткой

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В Киеве обычное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения переросло в вооруженный конфликт.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Полицейские сообщили о подозрении молодчику, который напал на водителя с применением газового баллончика и пневматического пистолета.

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Событие произошло на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы. К конфликту привело замечание, которое 47-летний мужчина сделал молодому человеку из-за нарушения правил дорожного движения.

«В ответ нарушитель действовал агрессивно: сначала он распылил в лицо водителю слезоточивый газ из баллончика, а затем выхватил пневматический пистолет и произвел четыре выстрела в сторону мужчины», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Злоумышленник произвел в сторону мужчины по меньшей мере четыре выстрела, после чего сбежал / © Полиция Киева

Раненого водителя на улице заметил случайный прохожий. Он немедленно вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи и полицию. Медики диагностировали у потерпевшего огнестрельные ранения плеча и предплечья.

Следователи полиции Киева установили личность нападавшего и объявили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений). Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.

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Ранее мы писали о том, как в Киеве мужчина до смерти избил прохожего из-за замечания. Прохожий сделал молодому человеку замечание за невежливое общение с девушкой и поплатился за это жизнью.

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