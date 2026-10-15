- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 572
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве пешеход расстрелял водителя из-за замечания на дороге: детали, фото
Медики диагностировали у потерпевшего огнестрельные ранения плеча и предплечья.
В Киеве обычное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения переросло в вооруженный конфликт.
Об этом сообщила полиция Киева.
Полицейские сообщили о подозрении молодчику, который напал на водителя с применением газового баллончика и пневматического пистолета.
Событие произошло на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы. К конфликту привело замечание, которое 47-летний мужчина сделал молодому человеку из-за нарушения правил дорожного движения.
«В ответ нарушитель действовал агрессивно: сначала он распылил в лицо водителю слезоточивый газ из баллончика, а затем выхватил пневматический пистолет и произвел четыре выстрела в сторону мужчины», — говорится в сообщении полиции.
Раненого водителя на улице заметил случайный прохожий. Он немедленно вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи и полицию. Медики диагностировали у потерпевшего огнестрельные ранения плеча и предплечья.
Следователи полиции Киева установили личность нападавшего и объявили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений). Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет.
Ранее мы писали о том, как в Киеве мужчина до смерти избил прохожего из-за замечания. Прохожий сделал молодому человеку замечание за невежливое общение с девушкой и поплатился за это жизнью.