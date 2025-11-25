Ночная массированная атака на Киев: все о попаданиях, погибших и разрушениях (фото, видео)

Поврежденный дом после атаки на Киев 25 ноября / © Национальная полиция Киева

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 25 ноября устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев. В городе произошли попадания, в частности, в многоэтажки, зафиксированы повреждения, разрушения и отключение тепла. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Все подробности о ночной атаке на Киев читайте на ТСН.ua.

Около 2:00 российская армия атаковала Украину ракетами «Кинжал», «Калибр» и беспилотниками.

Киевские власти сообщили о взрывах в столице, работе сил противовоздушной обороны, а затем — и о первых «прилетах». Попадания произошли в жилые многоквартирные дома в Печерском и Днепровском районах.

Мощные взрывы в Киеве прогремели и под утро: враг повторно запустил «Кинжалы».

Последствия атаки на Киев

По данным Нацполиции Украины, из-за атаки на Киев повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

В Печерском районе Киева произошло попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Разрушения зафиксированы на 4, 5 и 7 этажах. Пожар на пятом этаже спасатели оперативно ликвидировали. Чрезвычайники эвакуировали и спасли одного маломобильного человека. Продолжается разбор поврежденных конструкций.

В Днепровском районе попадание пришлось на 9-этажный жилой дом. Повреждения получили 6-7 этажи, где вспыхнул пожар с угрозой дальнейшего распространения. Из-за удара в этом районе погибли два человека, среди них 86-летняя женщина. Чрезвычайники спасли 17 человек, среди них троих детей. Пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации последствий и поиск возможных пострадавших.

В Святошинском районе Киеве зафиксированы разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут быть люди. На место отправились экстренные службы.

«На локации в Святошинском районе, предварительно, четверо погибших, по меньшей мере трое ранены», — сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Он акцентировал, что россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью.

По данным телеграмм-каналов, на Дарнице повреждена железнодорожная станция.

Количество погибших и пострадавших в Киеве

По последним данным, из-за атаки на Киев погибли 6 человек, еще 14 человек пострадали. Среди пострадавших один ребенок. Восемь человек госпитализировали в больницы. Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно.

По данным ГСЧС, 18 человек удалось спасти, психологическую поддержку получили 57 человек.

Отключения тепла и света в Киеве

Как сообщили в КГГА, в результате ночного обстрела в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения. Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

«Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома», — указано в заявлении.

В то же время в ДТЭК «Киевские электросети» сообщили, что по приказу «Укрэнерго» в Киеве введены экстренные отключения света. Графики отключений не действуют.

Рассказы очевидцев и скандал с укрытием

После атаки на столицу журналисты пообщались с женщиной по имени Наталья, которая приехала из Запорожья в Киев навестить своих детей. Женщина признает, что услышанное и увиденное для нее — не впервые. Дом, в котором проживает семья, уцелел, однако повреждено авто сына.

«Где-то 2:25. Сначала были взрывы, а потом этот звук, что летит. Я из Запорожья, я это пережила. Знаю. Но пролетел. Вышли сюда, уже все горело. Люди кричали. Я увидела, что это здесь такое… Это очень страшно», — рассказала Наталья.

Заметим, даже во время такой жуткой атаки не обошлось без скандалов. Так, в одно из столичных укрытий в помещении библиотеки в Печерском районе не впустили женщину с ребенком. Им пришлось пережидать вражеский налет в коридоре.

На кадрах из соцсетей видно, что женщина с ребенком пытаются зайти в укрытие, но женщина, которая уже там находилась, запрещает вход и пытается выгнать людей.

«Пустите, я хочу зайти, это гражданские укрытия для всех», — восклицает женщина с ребенком.

В ответ на это она слышит: «Мы здесь сделали для себя все».

Полиция Киева сообщила, что на место происшествия прибыли правоохранители, которые установили участников инцидента. Конфликт был урегулирован. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.