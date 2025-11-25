Утренний удар РФ по Святошино в Киеве: власти сообщили о погибших, детали

Спасатели.

Утром 25 ноября российская армия снова атаковала Киев . В Святошинском районе из-за обстрела произошли разрушения в нежилом помещении. По меньшей мере, четверо человек погибли.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"На локации в Святошинском районе, предварительно, четверо погибших, по меньшей мере, трое ранены", - говорится в сообщении.

Ткаченко акцентировал, что россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью.

Как сообщалось, из-за российской атаки утром произошло разрушение на Святошине. По данным властей, произошло разрушение в нежилом помещении, а под завалами могут находиться люди.

Заметим, после ночного удара – утром россияне снова атаковали Киев ракетами. Воздушные силы предупреждали о пусках "Кинжалов" в направлении столицы. Также на город летели крылатые ракеты.