ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
301
Время на прочтение
1 мин

Разбор завалов в Белой Церкви завершен: спасателей отвели из-за угрозы повторной атаки

В Белой Церкви есть раненый и погибший человек.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

В Белой Церкви Киевской области уже завершили разбор завалов: в связи с угрозой повторной атаки спасатели отведены на безопасное расстояние.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Ночью спасатели работали в трех районах, отметила Рубан.

В частности, в Белой Церкви, где был поврежден четырехэтажный жилой дом, работы по разбору завалов завершены.

После 2 ночи стало известно, что в Белой Церкви пострадала девочка 14 лет (ранение спины). Также есть информация о повреждениях в городе многоэтажки.

А в 3 утра секретарь горсовета Владимир Вовкотруб сообщил, что в Белой Церкви ранены и погиб человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Атака продолжается.

Ранее ГСЧС Украины обнародовала фото последствий ночной атаки на Киевщину.

Дата публикации
Количество просмотров
301
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie