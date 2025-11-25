- Дата публикации
Разбор завалов в Белой Церкви завершен: спасателей отвели из-за угрозы повторной атаки
В Белой Церкви есть раненый и погибший человек.
В Белой Церкви Киевской области уже завершили разбор завалов: в связи с угрозой повторной атаки спасатели отведены на безопасное расстояние.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
Ночью спасатели работали в трех районах, отметила Рубан.
В частности, в Белой Церкви, где был поврежден четырехэтажный жилой дом, работы по разбору завалов завершены.
После 2 ночи стало известно, что в Белой Церкви пострадала девочка 14 лет (ранение спины). Также есть информация о повреждениях в городе многоэтажки.
А в 3 утра секретарь горсовета Владимир Вовкотруб сообщил, что в Белой Церкви ранены и погиб человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Атака продолжается.
Ранее ГСЧС Украины обнародовала фото последствий ночной атаки на Киевщину.