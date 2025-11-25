ТСН в социальных сетях

Киев
3227
1 мин

Атака на Киев: разрушение на Святошино, под завалами могут быть люди

Вероятно, люди под завалами после разрушения в нежилом помещении на Святошино, сообщил Виталий Кличко.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Спасатель

Спасатель

Дополнено новыми материалами

В Святошинском районе Киева разрушение в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Экстренные службы направляются на место.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о двух пострадавших в Святошинском районе.

«Есть информация, что в результате утреннего обстрела по меньшей мере двое киевлян пострадали в Святошинском районе. Также есть повреждения в Дарницком районе. Уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях», — написал он в Telegram.

В городе продолжается угроза воздушной атаки: две ракеты на севере Киева!

К Киеву и области с востока приближаются крылатые ракеты! Находитесь в укрытиях!

Напомним, Россия снова атакует Киев ракетами и дронами.

