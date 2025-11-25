- Дата публикации
Атака на Киев: разрушение на Святошино, под завалами могут быть люди
Вероятно, люди под завалами после разрушения в нежилом помещении на Святошино, сообщил Виталий Кличко.
В Святошинском районе Киева разрушение в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Экстренные службы направляются на место.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о двух пострадавших в Святошинском районе.
«Есть информация, что в результате утреннего обстрела по меньшей мере двое киевлян пострадали в Святошинском районе. Также есть повреждения в Дарницком районе. Уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях», — написал он в Telegram.
В городе продолжается угроза воздушной атаки: две ракеты на севере Киева!
К Киеву и области с востока приближаются крылатые ракеты! Находитесь в укрытиях!
Напомним, Россия снова атакует Киев ракетами и дронами.