Россия нанесла массированный удар по Киевщине, есть погибшие и пострадавшие: последствия и фото атаки
По данным мониторингов, для атаки на Киевскую область враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.
Россия с ночи совершила массированную атаку по Киевской области.
Ситуация на утро такая:
В Киевской области под удар попали Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.
Больше всего пострадала Белая Церковь. Там повреждения получил четырехэтажный жилой дом. Из дома и его подвального помещения были эвакуированы 46 человек.
К сожалению, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Восемь человек получили ранения, среди них — 14-летняя девочка. Об этом говорится в сообщении Белоцерковского горсовета в Telegram.
Для обогрева и поддержки пострадавших на месте происшествия развернуты палатки ГСЧС. Все службы работают непрерывно.
Еще были пожары, возникшие в Вышгородском районе и Броварском, они уже ликвидированы.
Напомним, как сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, разбор завалов в Белой Церкви завершен. Ночью спасатели работали в трех районах, отметила Рубан.
Ранее ГСЧС Украины обнародовала фото последствий ночной атаки на Киевщину.