Киев
714
Россия нанесла массированный удар по Киевщине, есть погибшие и пострадавшие: последствия и фото атаки

По данным мониторингов, для атаки на Киевскую область враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.

Светлана Несчетная
В Белой Церкви повреждения получил четырехэтажный жилой дом

В Белой Церкви повреждения получил четырехэтажный жилой дом

Россия с ночи совершила массированную атаку по Киевской области.

Ситуация на утро такая:

В Киевской области под удар попали Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы.

Больше всего пострадала Белая Церковь. Там повреждения получил четырехэтажный жилой дом. Из дома и его подвального помещения были эвакуированы 46 человек.

К сожалению, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Восемь человек получили ранения, среди них — 14-летняя девочка. Об этом говорится в сообщении Белоцерковского горсовета в Telegram.

Для обогрева и поддержки пострадавших на месте происшествия развернуты палатки ГСЧС. Все службы работают непрерывно.

Последствия ночной атаки на Киевщину

Еще были пожары, возникшие в Вышгородском районе и Броварском, они уже ликвидированы.

По данным мониторингов, для атаки на Киевскую область враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.

Напомним, как сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, разбор завалов в Белой Церкви завершен. Ночью спасатели работали в трех районах, отметила Рубан.

Ранее ГСЧС Украины обнародовала фото последствий ночной атаки на Киевщину.

714
