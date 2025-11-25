"Все горело, люди кричали": женщина рассказала о пережитой атаке по Киеву

Атака на Киев

Армия РФ ночью 25 ноября нанесла комбинированный удар по Киеву. Пострадавшие рассказали о пережитом.

Об этом сообщают «Новости. Live».

Приехала из Запорожья и попала под обстрел Киева

Журналисты пообщались с женщиной по имени Наталья, которая приехала из Запорожья навестить своих детей в Киеве. Женщина признает, что услышанное и увиденное для нее не впервые. Дом, в котором проживает семья, уцелел, однако поврежден автомобиль сына.

Где-то 2:25. Сначала были взрывы, а потом этот летящий звук. Я из Запорожья, я это пережила. Я знаю. Но пролетел. Вышли сюда, уже все горело. Люди кричали. Я увидела, что это такое… Это очень страшно», — рассказала женщина.

Напомним, количество погибших из-за атаки РФ по Киеву возросло. По состоянию на 08:30 известно о шести жертвах.