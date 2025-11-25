- Дата публикации
"Все горело, люди кричали": женщина рассказала о пережитой атаке по Киеву
Киевляне продолжают приходить в себя от атаки РФ по городу.
Армия РФ ночью 25 ноября нанесла комбинированный удар по Киеву. Пострадавшие рассказали о пережитом.
Об этом сообщают «Новости. Live».
Приехала из Запорожья и попала под обстрел Киева
Журналисты пообщались с женщиной по имени Наталья, которая приехала из Запорожья навестить своих детей в Киеве. Женщина признает, что услышанное и увиденное для нее не впервые. Дом, в котором проживает семья, уцелел, однако поврежден автомобиль сына.
Где-то 2:25. Сначала были взрывы, а потом этот летящий звук. Я из Запорожья, я это пережила. Я знаю. Но пролетел. Вышли сюда, уже все горело. Люди кричали. Я увидела, что это такое… Это очень страшно», — рассказала женщина.
Напомним, количество погибших из-за атаки РФ по Киеву возросло. По состоянию на 08:30 известно о шести жертвах.