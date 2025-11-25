Россияне снова атакуют Киев ракетами и дронами: власти обратились к киевлянам

Киев / © Associated Press

Утром 25 ноября Киев снова находится перед российским обстрелом. Ночью столица пережила первую волну комбинированного удара.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу. Пока еще фиксируются враждебные цели в направлении города с востока. Оставайтесь в укрытиях к отбою", - подчеркнул чиновник.

Мэр Виталий Кличко также подчеркнул, что Киев снова находится под обстрелом. Мэр просит жителей города находиться в укрытиях, пока продолжается воздушная тревога.

Напомним, утром во время воздушной тревоги РФ запустила "Кинжалы" Киеву. Произошли мощные взрывы. Также в направлении города летели беспилотники и крылатые ракеты.