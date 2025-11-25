- Дата публикации
Ночная атака по Киеву: есть гибели и пострадавшие, спасены 18 человек (фото, видео)
В Киеве в результате ночной атаки один человек погиб, семь получили ранения, а 18 жителей удалось спасти, среди них трое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Столица снова подверглась враждебной атаке: зафиксировано попадание в жилые дома, есть значительные разрушения и пожары.
Печерский район
В Печерском районе зафиксировано попадание в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Разрушения вызваны на 4, 5 и 7 этажах. Пожар на пятом этаже спасатели оперативно ликвидировали.
Спасатели эвакуировали и спасли одного маломобильного человека. Продолжается разбор поврежденных конструкций.
Днепровский район
В Днепровском районе попадания пришлось на 9-этажный жилой дом. Повреждения получили 6-7 этажа, где возник пожар с угрозой дальнейшего распространения.
В результате атаки один человек погиб, пятеро пострадали. Спасатели спасли 17 человек, среди них трое детей. Пожар локализован, продолжаются работы по ликвидации последствий и поиску возможных пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской воздушной атаки зафиксировано попадание в жилые многоквартирные дома в Печерском и Днепровском районах.
Мы ранее информировали, что Россия массированно атакует Киевщину ракетами и дронами в ночь на 25 июля.