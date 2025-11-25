ТСН в социальных сетях

Киев
419
1 мин

Вражеская атака на Киевщину: пострадал ребенок (фото последствий)

Ночью враг в очередной раз наносил удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

В результате вражеской атаки на Киевщину пострадал ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

В ночь на вторник, 25 ноября, враг в очередной раз наносил удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.

Так, в городе Белая Церковь, в результате вражеской атаки повреждения получил 4-этажный жилой дом.

Спасатели провели эвакуацию 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жильцы использовали в качестве укрытия. Еще четыре дома полностью разрушены.

К сожалению, пострадал 14-летний ребенок.

Сейчас для обогрева людей развернуты палатки ГСЧС и Общества Красного Креста — население получает всю необходимую помощь. Также на месте работают психологи ГСЧС.

Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

Продолжается разбор конструкций расположенных рядом жилых домов.

Напомним, Россия снова атакует Киев и область ракетами и дронами.

419
