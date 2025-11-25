- Дата публикации
Киев
- Киев
Вражеская атака на Киевщину: пострадал ребенок (фото последствий)
Ночью враг в очередной раз наносил удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.
В результате вражеской атаки на Киевщину пострадал ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.
В ночь на вторник, 25 ноября, враг в очередной раз наносил удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.
Так, в городе Белая Церковь, в результате вражеской атаки повреждения получил 4-этажный жилой дом.
Спасатели провели эвакуацию 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жильцы использовали в качестве укрытия. Еще четыре дома полностью разрушены.
К сожалению, пострадал 14-летний ребенок.
Сейчас для обогрева людей развернуты палатки ГСЧС и Общества Красного Креста — население получает всю необходимую помощь. Также на месте работают психологи ГСЧС.
Продолжается разбор конструкций расположенных рядом жилых домов.
Напомним, Россия снова атакует Киев и область ракетами и дронами.