Вражеская атака на Киевщину: пострадал ребенок (фото последствий)

Последствия ночной атаки на Киевщину

Реклама

В результате вражеской атаки на Киевщину пострадал ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

В ночь на вторник, 25 ноября, враг в очередной раз наносил удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.

Реклама

Так, в городе Белая Церковь, в результате вражеской атаки повреждения получил 4-этажный жилой дом.

Спасатели провели эвакуацию 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жильцы использовали в качестве укрытия. Еще четыре дома полностью разрушены.

К сожалению, пострадал 14-летний ребенок.

Сейчас для обогрева людей развернуты палатки ГСЧС и Общества Красного Креста — население получает всю необходимую помощь. Также на месте работают психологи ГСЧС.

Реклама

Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

Последствия ночной атаки на Киевщину

Продолжается разбор конструкций расположенных рядом жилых домов.

Напомним, Россия снова атакует Киев и область ракетами и дронами.