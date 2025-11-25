Нічна атака по Києву: є загиблий і постраждалі, врятовано 18 людей (фото, відео)

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

У Києві внаслідок нічної атаки одна людина загинула, семеро отримали поранення, а 18 мешканців вдалося врятувати, серед них троє дітей.

Про це повідомили у ДСНС України.

Столиця знову зазнала ворожої атаки: зафіксовано влучання у житлові будинки, є значні руйнування та пожежі.

Печерський район

У Печерському районі зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4–5 поверхів. Руйнування спричинені на 4, 5 та 7 поверхах. Пожежу на п’ятому поверсі рятувальники оперативно ліквідували.

Рятувальники евакуювали та врятували одну маломобільну людину. Наразі продовжується розбір пошкоджених конструкцій.

Дніпровський район

У Дніпровському районі влучання прийшлося на 9-поверховий житловий будинок. Пошкодження отримали 6–7 поверхи, де виникла пожежа з загрозою подальшого поширення.

Унаслідок атаки одна людина загинула, п’ятеро постраждали. Рятувальники врятували 17 людей, серед них трьох дітей. Пожежу локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків та пошук можливих постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок російської повітряної атаки зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки в Печерському та Дніпровському районах.

Ми раніше інформували, що Росія масовано атакує Київщину ракетами та дронами в ніч проти 25 липня.