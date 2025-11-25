ТСН у соціальних мережах

У Києві влучання по житлових будинках: є пожежі та постраждалий (відео)

Пожежі охопили верхні поверхи, є постраждалі.

У Києві зафіксовано влучання у багатоповерхівку

У Києві внаслідок російської повітряної атаки зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки в Печерському та Дніпровському районах.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

«В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4–7 поверхів. Станом на зараз інформація про потерпілих не надходила», — йдеться в повідомленні.

У Дніпровському районі, за даними обласної влади, спалахнула сильна пожежа на верхніх поверхах 9-поверхівки — горять балкони.

Попередньо відомо про одного постраждалого, однак ситуація залишається динамічною.

Раніше повідомлялося, що Росія масовано атакує Київщину ракетами та дронами в ніч проти 25 липня.

Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Україну ракетами «Калібр» та «Кинджал».

