У Києві влучання по житлових будинках: є пожежі та постраждалий (відео)
Пожежі охопили верхні поверхи, є постраждалі.
У Києві внаслідок російської повітряної атаки зафіксовано влучання у житлові багатоквартирні будинки в Печерському та Дніпровському районах.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
«В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4–7 поверхів. Станом на зараз інформація про потерпілих не надходила», — йдеться в повідомленні.
У Дніпровському районі, за даними обласної влади, спалахнула сильна пожежа на верхніх поверхах 9-поверхівки — горять балкони.
Попередньо відомо про одного постраждалого, однак ситуація залишається динамічною.
Раніше повідомлялося, що Росія масовано атакує Київщину ракетами та дронами в ніч проти 25 липня.
Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Україну ракетами «Калібр» та «Кинджал».