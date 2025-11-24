"Ми всі розуміємо що його вбили": мати загиблого після ВЛК Романа Сопіна звернулась до суспільства

Лариса Сопіна разом з сином Романом Сопіном Фото: Лариса Сопіна / © соцмережі

Минув місяць з дня трагічної загибелі сина відомих акторів, Романа Сопіна, який помер після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Мати загиблого, Лариса Сопіна, розповіла про нові подробиці цього інциденту. Також вона звинувачує правоохоронні органи у недбалому розслідуванні та ігноруванні версії вбивства.

Про це Лариса Сопіна розповіла у своєму дописі у Facebook.

«Окрім допомоги журналістів, блогерів та нашого адвоката Олександра Протаса про висвітлення цієї трагедії (а цих випадків доволі багато в країні, як нам повідомляють потерпілі!) — інформації майже немає! На всі запити нашого адвоката до державних інституцій лише декілька відповідей з різними версіями „нещасного!!!!“ випадку і жодної версії вбивства! Навіть цю думку не розглядають, бо ж навіщо? „Нещасний випадок“ — це ж так просто!!!», — написала мати загиблого.

Родина Романа Сопіна та їхній адвокат Олександр Протас наполягають, що травми, отримані загиблим, не могли бути наслідком звичайного падіння. Лариса Сопіна також додала, що отримує листи з підтримкою. Люди просять її продовжувати не мовчати та допомогти іншим постраждали, «щоб ці справи не стали болотом зневаги та безкарності».

«Ми всі розуміємо що такого не буває щоб доросла, здорова людина могла отримати такі страшні травми від звичайного падіння. Ми всі розуміємо що його вбили. Ми не розуміємо чому ДБР, Національна Поліція, Військова прокуратура нічого не роблять для розслідування вбивства? Боляче, коли гинуть від руки ворога і страшно, коли гинуть від рук своїх! Ми продовжуємо шукати винних і чекаємо на чесність і неупередженість дій правоохоронної системи України!», — підсумувала мати загиблого.

Нагадаємо, у Києві 24 жовтня трагічно обірвалося життя 43-річного Романа Сопіна, сина відомих театральних діячів, акторів Олега та Лариси Сопіних. Смерті передувала низка подій, пов’язаних із його перебуванням у Подільському територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Роман Сопін потрапив до медичного закладу у критичному стані, отримавши тяжку закриту черепно-мозкову травму та крововилив. За даними журналістів та друзів родини, інцидент стався невдовзі після того, як чоловіка «мобілізували». Після госпіталізації він впав у кому і помер наступного дня.

Правоохоронні органи Києва відкрили кримінальне провадження за фактом смерті. Попередня версія події, озвучена поліцією, стверджує, що чоловік нібито «упав на підлогу і травмувався» безпосередньо у приміщенні розподільчого пункту ТЦК.

Представники ТЦК та лікарі також висловлювали припущення про можливий епілептичний напад, що спричинив падіння. Однак батьки загиблого категорично не довіряють цій офіційній версії подій і наполягають на ретельному розслідуванні обставин отримання Романом смертельних травм.