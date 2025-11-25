В Киеве попадания по жилым домам: пожары и пострадавший (видео)

В Киеве зафиксировано попадание в многоэтажку

Реклама

В Киеве в результате российской воздушной атаки зафиксировано попадание в жилые многоквартирные дома в Печерском и Днепровском районах.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

«В Печерском районе повреждение 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. На данный момент информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Реклама

В Днепровском районе, по данным областных властей, вспыхнул сильный пожар на верхних этажах 9-этажки — горят балконы.

Предварительно известно об одном пострадавшем, однако ситуация остается динамичной.

Ранее сообщалось, что Россия массированно атакует Киевщину ракетами и дронами в ночь на 25 июля.

Мы ранее информировали, что российские захватчики атаковали Украину ракетами «Калибр» и «Кинжал».