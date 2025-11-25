- Дата публікації
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 506
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворожа атака на Київщину: постраждала дитина (фото наслідків)
Вночі ворог вчергове завдавав удари по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.
У результаті ворожої атаки на Київщину постраждала дитина.
Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.
У ніч проти вівторка, 25 листопада, ворог вчергове завдавав удари по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.
Так, у місті Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав 4-поверховий житловий будинок.
Рятувальники провели евакуацію 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю.
На жаль, постраждала 14-річна дитина.
Наразі для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста — населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи ДСНС.
Триває розбір конструкцій розташованих поруч житлових будинків.
Нагадаємо, Росія знову атакує Київ та область ракетами і дронами.