Київ
506
Ворожа атака на Київщину: постраждала дитина (фото наслідків)

Вночі ворог вчергове завдавав удари по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.

Світлана Несчетна
Наслідки нічної атаки на Київщину

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

У результаті ворожої атаки на Київщину постраждала дитина.

Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

У ніч проти вівторка, 25 листопада, ворог вчергове завдавав удари по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.

Так, у місті Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав 4-поверховий житловий будинок.

Рятувальники провели евакуацію 46 людей з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю.

На жаль, постраждала 14-річна дитина.

Наразі для обігріву людей розгорнуто намети ДСНС та Товариства Червоного Хреста — населення отримує усю необхідну допомогу. Також на місці працюють психологи ДСНС.

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Триває розбір конструкцій розташованих поруч житлових будинків.

Нагадаємо, Росія знову атакує Київ та область ракетами і дронами.

506
