Вранішній удар РФ по Святошино у Києві: влада повідомила про загиблих, деталі
Раніше влада повідомляла, що через атаку по приміщенні під завалами можуть бути люди.
Зранку 25 листопада російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі через обстріл сталися руйнування в нежитловому приміщенні. Щонайменше четверо осіб загинули.
Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“На локації в Святошинському районі, попередньо, четверо загиблих, щонайменше троє поранені”, - йдеться у повідомленні.
Ткаченко акцентував, що росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу.
Як повідомлялося, через російську атаку зранку сталися руйнування на Святошині. За даними влади, відбулися руйнування в нежитловому приміщенні, а під завалами можуть бути люди.
Зауважимо, після нічного удару - зранку росіяни знову атакували Київ ракетами. Повітряні сили попереджали про пуски “Кинджалів” у напрямку столиці. Також на місто летіли крилаті ракети.