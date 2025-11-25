Вранішній удар РФ по Святошино у Києві: влада повідомила про загиблих, деталі

Рятувальники. / © ДСНС

Реклама

Зранку 25 листопада російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі через обстріл сталися руйнування в нежитловому приміщенні. Щонайменше четверо осіб загинули.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“На локації в Святошинському районі, попередньо, четверо загиблих, щонайменше троє поранені”, - йдеться у повідомленні.

Реклама

Ткаченко акцентував, що росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу.

Як повідомлялося, через російську атаку зранку сталися руйнування на Святошині. За даними влади, відбулися руйнування в нежитловому приміщенні, а під завалами можуть бути люди.

Зауважимо, після нічного удару - зранку росіяни знову атакували Київ ракетами. Повітряні сили попереджали про пуски “Кинджалів” у напрямку столиці. Також на місто летіли крилаті ракети.