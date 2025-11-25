- Дата публікації
- Київ
9212
Армія РФ вночі і зранку здійснила комбіновані удари Києву: кількість загиблих стрімко зросла
Зокрема, на Печерську сталося влучання у багатоповерхівку.
Сьогодні вночі, 25 листопада, російська армія завдала комбінованого удару по Києву. Кількість загиблих зросла. Станом на 08:30 відомо про шістьох жертв атаки.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Внаслідок нічної атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.
У Печерському районі сталося влучання у 22-поверховий будинок. Сталися руйнування та виникла пожежа.
У Дніпровському районі виникла пожежа у дев’ятиповерховому будинку. Відомо про двох загиблих, серед яких 86-річна жінка. Особа другого загиблого наразі встановлюється. Пʼять людей зазнали травм.
“Двоє загиблих у столиці внаслідок нічної атаки ворога”, - наголосив мер Віталій Кличко.
Пізніше він уточнив, що кількість травмованих зросла до дев’яти осіб. Серед потерпілих одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували до лікарень, додав міський голова.
Нагадаємо, близько сьомої ранку під час масованої повітряної тривоги РФ запустила "Кинджали". У Києві сталися потужні вибухи. Окрім того, у напрямку міста летіли безпілотники та крилаті ракети.
Зокрема, зранку під атакою опинився Святошинський район. Через обстріл сталися руйнування в нежитловому приміщенні. За даними влади, щонайменше четверо осіб загинули.