Київ
9212
1 хв

Армія РФ вночі і зранку здійснила комбіновані удари Києву: кількість загиблих стрімко зросла

Зокрема, на Печерську сталося влучання у багатоповерхівку.

Олена Капнік
Атака на Київ 25 листопада.

Атака на Київ 25 листопада. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні вночі, 25 листопада, російська армія завдала комбінованого удару по Києву. Кількість загиблих зросла. Станом на 08:30 відомо про шістьох жертв атаки.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Внаслідок нічної атаки пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

У Печерському районі сталося влучання у 22-поверховий будинок. Сталися руйнування та виникла пожежа.

У Дніпровському районі виникла пожежа у дев’ятиповерховому будинку. Відомо про двох загиблих, серед яких 86-річна жінка. Особа другого загиблого наразі встановлюється. Пʼять людей зазнали травм.

“Двоє загиблих у столиці внаслідок нічної атаки ворога”, - наголосив мер Віталій Кличко.

Пізніше він уточнив, що кількість травмованих зросла до дев’яти осіб. Серед потерпілих одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували до лікарень, додав міський голова.

У Києві внаслідок нічної атаки 2 людини загинули. / © Національна поліція Києва

У Києві внаслідок нічної атаки 2 людини загинули. / © Національна поліція Києва

Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по столиці. / © Національна поліція Києва

Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по столиці. / © Національна поліція Києва

У Києві внаслідок нічної атаки 2 людини загинули. / © Національна поліція Києва

У Києві внаслідок нічної атаки 2 людини загинули. / © Національна поліція Києва

Нагадаємо, близько сьомої ранку під час масованої повітряної тривоги РФ запустила "Кинджали". У Києві сталися потужні вибухи. Окрім того, у напрямку міста летіли безпілотники та крилаті ракети.

Зокрема, зранку під атакою опинився Святошинський район. Через обстріл сталися руйнування в нежитловому приміщенні. За даними влади, щонайменше четверо осіб загинули.

9212
