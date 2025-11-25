ТСН у соціальних мережах

Удари по Київщині: з’явилися деталі про постраждалих і нові фото

За даними ОВА, четверо постраждалих під час атаки на Київщину госпіталізовані, пошкоджено десятки будинків та автомобілі.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Київську область 25 листопад

Наслідки атаки на Київську область 25 листопад / © Микола Калашник

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Київську область у ніч проти 25 листопада постраждалих четверо людей. Це — дівчина, двоє жінок та чоловік. Наслідки ворожих удрів зафіксовані в чотирьох районах області.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Внаслідок нічної атаки постраждало четверо жителів області. Так, у Білій Церкві ушкоджень зазнала дівчина 2011 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні з уламковим пораненням поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами.

Решта троє постраждалих — із Броварського району. Жінка віком 63 роки була госпіталізована до місцевої лікарні із закритою раною руки. Ще одна жінка віком 69 років госпіталізована із різаними ранами плеча, гомілки та живота. У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.

Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу.

Щодо наслідків атаки, то вони зафіксовані у чотирьох районах Київщини.

  • У Білоцерківському районі пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та машини.

  • У Броварському районі спалахнули пожежі складів та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автівки.

  • В Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки.

  • У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.

«Усі оперативні служби працюють на місцях ворожих атак. Разом з місцевою владою та нашими партнерами надаємо необхідну допомогу власникам пошкодженого житла», — резюмував Калашник.

Наслідки атаки на Київську область 25 листопад / © Микола Калашник

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної атаки Росії на Київську область найбільше постраждала Біла Церква: там пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. З будівлі евакуйовано 46 людей. Міська рада повідомила про двох загиблих та вісьмох поранених, серед яких 14-річна дівчинка.

