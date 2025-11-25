- Дата публікації
Удари по Київщині: з’явилися деталі про постраждалих і нові фото
За даними ОВА, четверо постраждалих під час атаки на Київщину госпіталізовані, пошкоджено десятки будинків та автомобілі.
Через російську атаку на Київську область у ніч проти 25 листопада постраждалих четверо людей. Це — дівчина, двоє жінок та чоловік. Наслідки ворожих удрів зафіксовані в чотирьох районах області.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Внаслідок нічної атаки постраждало четверо жителів області. Так, у Білій Церкві ушкоджень зазнала дівчина 2011 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні з уламковим пораненням поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами.
Решта троє постраждалих — із Броварського району. Жінка віком 63 роки була госпіталізована до місцевої лікарні із закритою раною руки. Ще одна жінка віком 69 років госпіталізована із різаними ранами плеча, гомілки та живота. У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.
Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу.
Щодо наслідків атаки, то вони зафіксовані у чотирьох районах Київщини.
У Білоцерківському районі пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та машини.
У Броварському районі спалахнули пожежі складів та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автівки.
В Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки.
У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.
«Усі оперативні служби працюють на місцях ворожих атак. Разом з місцевою владою та нашими партнерами надаємо необхідну допомогу власникам пошкодженого житла», — резюмував Калашник.
Нагадаємо, внаслідок масованої нічної атаки Росії на Київську область найбільше постраждала Біла Церква: там пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. З будівлі евакуйовано 46 людей. Міська рада повідомила про двох загиблих та вісьмох поранених, серед яких 14-річна дівчинка.