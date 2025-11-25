Удари по Київщині: з’явилися деталі про постраждалих і нові фото

Наслідки атаки на Київську область 25 листопад / © Микола Калашник

Через російську атаку на Київську область у ніч проти 25 листопада постраждалих четверо людей. Це — дівчина, двоє жінок та чоловік. Наслідки ворожих удрів зафіксовані в чотирьох районах області.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Внаслідок нічної атаки постраждало четверо жителів області. Так, у Білій Церкві ушкоджень зазнала дівчина 2011 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні з уламковим пораненням поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами.

Решта троє постраждалих — із Броварського району. Жінка віком 63 роки була госпіталізована до місцевої лікарні із закритою раною руки. Ще одна жінка віком 69 років госпіталізована із різаними ранами плеча, гомілки та живота. У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.

Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу.

Щодо наслідків атаки, то вони зафіксовані у чотирьох районах Київщини.

У Білоцерківському районі пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та машини.

У Броварському районі спалахнули пожежі складів та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автівки.

В Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль.

«Усі оперативні служби працюють на місцях ворожих атак. Разом з місцевою владою та нашими партнерами надаємо необхідну допомогу власникам пошкодженого житла», — резюмував Калашник.

Наслідки атаки на Київську область 25 листопад / © Микола Калашник

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної атаки Росії на Київську область найбільше постраждала Біла Церква: там пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. З будівлі евакуйовано 46 людей. Міська рада повідомила про двох загиблих та вісьмох поранених, серед яких 14-річна дівчинка.