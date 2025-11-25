Наслідки нічної атаки на Київ: пошкоджена залізнична станція

Обстріл Києва / © ТСН.ua

Реклама

Унаслідок нічної російської атаки на столицю України зафіксовано пошкодження інфраструктурного об’єкта. За попередньою інформацією, під ворожий обстріл потрапила залізнична станція на Дарниці.

Про це повідомилт місцеві Telegram-канали.

Наслідки обстрілу Києва / © Фото з відкритих джерел

Очікується офіційне повідомлення.

Реклама

Наслідки обстрілу Києва / © Фото з відкритих джерел

Наразі деталі обставин атаки, масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих чи жертв невідомі.

Наслідки обстрілу Києва / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, уночі проти 25 листопада Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Києву, застосувавши «Кинджали», «Калібри» та ударні безпілотники. У столиці були зафіксовані влучання в багатоповерхівки в кількох районах, масштабні руйнування, пожежі та перебої з теплопостачанням. Внаслідок удару загинули щонайменше шестеро людей, ще понад десяток отримали поранення, серед них дитина. Рятувальники ліквідували пожежі та продовжують розбір завалів і пошук можливих постраждалих.