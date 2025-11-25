ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1523
Час на прочитання
1 хв

"Все горіло, люди кричали": жінка розповіла про пережиту атаку по Києву

Кияни продовжують оговтуватися від атаки РФ по місту.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

Армія РФ вночі 25 листопада завдала комбінованого удару по Києву. Постраждалі розповіли про пережите.

Про це повідомляють «Новини.Live».

Приїхала із Запоріжжя і потрапила під обстріл Києва

Журналісти поспілкувалися з жінкою на ім’я Наталя, яка приїхала із Запоріжжя навідати своїх дітей у Києві. Жінка визнає, що почуте і побачене для неї — не вперше. Будинок, у якому проживає родина, вцілів, однак пошкоджене авто сина.

«Десь 2:25. Спершу були вибухи, а потім цей звук, що летить. Я із Запоріжжя, я це пережила. Знаю. Але пролетів. Вийшли сюди, вже все горіло. Люди кричали. Я побачила, що оце тут таке… Це дуже страшно», — розповіла жінка.

Нагадаємо, кількість загиблих через атаку РФ по Києву зросла. Станом на 08:30 відомо про шістьох жертв.

