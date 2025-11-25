"Все горіло, люди кричали": жінка розповіла про пережиту атаку по Києву

Атака на Київ / © ДСНС

Реклама

Армія РФ вночі 25 листопада завдала комбінованого удару по Києву. Постраждалі розповіли про пережите.

Про це повідомляють «Новини.Live».

Приїхала із Запоріжжя і потрапила під обстріл Києва

Журналісти поспілкувалися з жінкою на ім’я Наталя, яка приїхала із Запоріжжя навідати своїх дітей у Києві. Жінка визнає, що почуте і побачене для неї — не вперше. Будинок, у якому проживає родина, вцілів, однак пошкоджене авто сина.

Реклама

«Десь 2:25. Спершу були вибухи, а потім цей звук, що летить. Я із Запоріжжя, я це пережила. Знаю. Але пролетів. Вийшли сюди, вже все горіло. Люди кричали. Я побачила, що оце тут таке… Це дуже страшно», — розповіла жінка.

Нагадаємо, кількість загиблих через атаку РФ по Києву зросла. Станом на 08:30 відомо про шістьох жертв.