"Все горіло, люди кричали": жінка розповіла про пережиту атаку по Києву
Кияни продовжують оговтуватися від атаки РФ по місту.
Армія РФ вночі 25 листопада завдала комбінованого удару по Києву. Постраждалі розповіли про пережите.
Про це повідомляють «Новини.Live».
Приїхала із Запоріжжя і потрапила під обстріл Києва
Журналісти поспілкувалися з жінкою на ім’я Наталя, яка приїхала із Запоріжжя навідати своїх дітей у Києві. Жінка визнає, що почуте і побачене для неї — не вперше. Будинок, у якому проживає родина, вцілів, однак пошкоджене авто сина.
«Десь 2:25. Спершу були вибухи, а потім цей звук, що летить. Я із Запоріжжя, я це пережила. Знаю. Але пролетів. Вийшли сюди, вже все горіло. Люди кричали. Я побачила, що оце тут таке… Це дуже страшно», — розповіла жінка.
Нагадаємо, кількість загиблих через атаку РФ по Києву зросла. Станом на 08:30 відомо про шістьох жертв.