ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Києва 22 жовтня: кількість жертв зросла

Внаслідок ударів РФ по Києву 22 жовтня загинуло три людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Києву 22 жовтня

Удар по Києву 22 жовтня / © Тимур Ткаченко

Кількість жертв через обстріл Києва 22 жовтня зросла. У лікарні померла ще одна людина.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня», — йдеться у повідомленні.

Загалом та атака забрала життя 3 мешканців Києва.

Як ми повідомляли раніше, вночі 22 жовтня РФ масовано вдарила по Києву. Були влучання у кількох районах. Щонайменше дві людини, як зазначалося спершу, загинуло.

Наслідки фіксували у Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах. Деталі — у матеріалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie