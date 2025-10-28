- Дата публікації
Обстріл Києва 22 жовтня: кількість жертв зросла
Внаслідок ударів РФ по Києву 22 жовтня загинуло три людини.
Кількість жертв через обстріл Києва 22 жовтня зросла. У лікарні померла ще одна людина.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
«У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня», — йдеться у повідомленні.
Загалом та атака забрала життя 3 мешканців Києва.
Як ми повідомляли раніше, вночі 22 жовтня РФ масовано вдарила по Києву. Були влучання у кількох районах. Щонайменше дві людини, як зазначалося спершу, загинуло.
Наслідки фіксували у Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах. Деталі — у матеріалі.