Обстріл Києва 22 жовтня: кількість жертв зросла

Удар по Києву 22 жовтня / © Тимур Ткаченко

Кількість жертв через обстріл Києва 22 жовтня зросла. У лікарні померла ще одна людина.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня», — йдеться у повідомленні.

Загалом та атака забрала життя 3 мешканців Києва.

Як ми повідомляли раніше, вночі 22 жовтня РФ масовано вдарила по Києву. Були влучання у кількох районах. Щонайменше дві людини, як зазначалося спершу, загинуло.

Наслідки фіксували у Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах. Деталі — у матеріалі.