У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару (фото)
У Деснянському районі Києва завершили ліквідацію наслідків нічного удару РФ. Відомо про трьої загиблих і понад 30 поранених людей.
Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня, зокрема, по багатоповерхівці в Деснянському районі, ліквідували.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.
Через ворожий удар армії Росії троє людей загинули, а кількість потерпілих становить 33 жителя міста.
Також роботи завершені ще на двох локаціях Києва, які також постраждали від обстрілу 25 жовтня.
Як вже зазначалося раніше, внаслідок нічного удару по Києву загинули троє людей, ще 33 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Відомо про травмованих 7 дітей.
«Трьох дітей госпіталізовано: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка — різані рани, 13-річна — множинні осколкові поранення. У чотирьох дітей є гостра реакція на стрес», — зазначили раніше в офісі генпрокурора.
Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці.