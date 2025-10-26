ТСН у соціальних мережах

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару (фото)

У Деснянському районі Києва завершили ліквідацію наслідків нічного удару РФ. Відомо про трьої загиблих і понад 30 поранених людей.

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару (фото)

Атака РФ на Київ / © ДСНС

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня, зокрема, по багатоповерхівці в Деснянському районі, ліквідували.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Через ворожий удар армії Росії троє людей загинули, а кількість потерпілих становить 33 жителя міста.

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

Також роботи завершені ще на двох локаціях Києва, які також постраждали від обстрілу 25 жовтня.

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

Як вже зазначалося раніше, внаслідок нічного удару по Києву загинули троє людей, ще 33 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відомо про травмованих 7 дітей.

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

«Трьох дітей госпіталізовано: 15-річний хлопець має численні опіки, 9-річна дівчинка — різані рани, 13-річна — множинні осколкові поранення. У чотирьох дітей є гостра реакція на стрес», — зазначили раніше в офісі генпрокурора.

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки РФ на Київ 26 жовтня / © ДСНС

Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці.

