Удар по дев'ятиповерхівці в Києві: кількість загиблих зростає, під завалами можуть бути люди

Під завалами будинку, куди влетів дрон, можуть перебувати люди.

Руйнування у Києві.

Руйнування у Києві. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок нічного російського удару. Станом на 12:30 відомо про п’ятьох жертв.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“За оновленою інформацією, кількість загиблих від нічного удару зросла до п'яти”, - наголосив чиновник.

Окрім того, у столиці внаслідок нічної атаки кількість постраждалих зросла до 34 осіб. Медики працюють та надають всю необхідну допомогу - на місцях та в медзакладах.

У ДСНС уточнили, що загиблі - мешканці дев’ятиповерхівки у Деснянському районі столиці, куди влетів безпілотник. Окрім того, у цьому будинку постраждало п’ять осіб, а 17 осіб, зокрема дитину, було врятовано.

Своєю чергою, речниця КМВА Катерина Поп під час телемарафону заявила, що “ймовірно, під завалами будинку у Деснянському районі Києва ще можуть бути люди”. За її словами, на місцях працюють всі служби. Кількість постраждалих може зрости.

Як повідомлялося, цієї ночі армія Російської Федерації запустила по Україні "Кинджали", "Калібри", "Циркон" і "Шахеди". Загалом - 449 засобів повітряного нападу. За даними військових, основним напрямок цього нічного удару було місто Київ.

