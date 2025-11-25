- Дата публикации
- Киев
Удары по Киевщине: появились детали о пострадавших и новые фото
По данным ОВА, четверо пострадавших во время атаки на Киевщину госпитализированы, повреждены десятки домов и автомобили.
Из-за российской атаки на Киевскую область в ночь на 25 ноября пострадали четыре человека. Это — девушка, две женщины и мужчина. Последствия вражеских ударов зафиксированы в четырех районах области.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
В результате ночной атаки пострадали четверо жителей области. Так, в Белой Церкви повреждения получила девушка 2011 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу с осколочным ранением поясничного отдела позвоночника, порезами тела и множественными ссадинами.
Остальные трое пострадавших — из Броварского района. Женщина в возрасте 63 лет была госпитализирована в местную больницу с закрытой раной руки. Еще одна женщина в возрасте 69 лет госпитализирована с резаными ранами плеча, голени и живота. У мужчины 1989 года рождения осколками посечено лицо.
Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.
Относительно последствий атаки, то они зафиксированы в четырех районах Киевской области.
В Белоцерковском районе повреждены многоэтажные жилые дома и машины.
В Броварском районе вспыхнули пожары складов и производства. Повреждены 25 частных домов и машины.
В Обуховском районе повреждены два частных дома.
В Вышгородском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
«Все оперативные службы работают на местах вражеских атак. Вместе с местными властями и нашими партнерами оказываем необходимую помощь владельцам поврежденного жилья», — резюмировал Калашник.
Напомним, в результате массированной ночной атаки России на Киевскую область больше всего пострадала Белая Церковь: там поврежден четырехэтажный жилой дом. Из здания эвакуированы 46 человек. Городской совет сообщил о двух погибших и восьми раненых, среди которых 14-летняя девочка.