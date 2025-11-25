ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
819
Час на прочитання
1 хв

Росія завдала масованого удару по Київщині, є загиблі та постраждалі: наслідки та фото атаки

За даними моніторингів, для атаки на Київську область ворог застосував «Кинджали», «Калібри» та дрони.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Білій Церкві ошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок

У Білій Церкві ошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок

Росія від ночі здійснила масовану атаку по Київській області.

Ситуація на ранок така:

У Київській області під удар потрапили Броварський, Білоцерківський і Вишгородський райони.

Найбільше постраждала Біла Церква. Там пошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок. З будинку та його підвального приміщення було евакуйовано 46 людей.

На жаль, станом на зараз відомо про двох загиблих. Восьмеро людей дістали поранення, серед них — 14-річна дівчинка. Про це йдеться у повідомленні Білоцерківської міськради у Telegram.

Для обігріву та підтримки постраждалих на місці події розгорнуті намети ДСНС. Усі відповідні служби працюють безперервно.

Наслідки нічної атаки на Київщину

Наслідки нічної атаки на Київщину

Наслідки нічної атаки на Київщину

Наслідки нічної атаки на Київщину

Ще були пожежі, які виникли у Вишгородському районі і у Броварському, вони вже ліквідовані.

За даними моніторингів, для атаки на Київську область ворог застосував «Кинджали», «Калібри» та дрони.

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Нагадаємо, як повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан, розбір завалів у Білій Церкві завершено. Вночі рятувальники працювали у трьох районах, зазначила Рубан.

Раніше ДСНС України оприлюднила фото наслідків нічної атаки на Київщину.

Дата публікації
Кількість переглядів
819
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie