Росія завдала масованого удару по Київщині, є загиблі та постраждалі: наслідки та фото атаки

У Білій Церкві ошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок

Росія від ночі здійснила масовану атаку по Київській області.

Ситуація на ранок така:

У Київській області під удар потрапили Броварський, Білоцерківський і Вишгородський райони.

Найбільше постраждала Біла Церква. Там пошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок. З будинку та його підвального приміщення було евакуйовано 46 людей.

На жаль, станом на зараз відомо про двох загиблих. Восьмеро людей дістали поранення, серед них — 14-річна дівчинка. Про це йдеться у повідомленні Білоцерківської міськради у Telegram.

Для обігріву та підтримки постраждалих на місці події розгорнуті намети ДСНС. Усі відповідні служби працюють безперервно.

Наслідки нічної атаки на Київщину

Ще були пожежі, які виникли у Вишгородському районі і у Броварському, вони вже ліквідовані.

За даними моніторингів, для атаки на Київську область ворог застосував «Кинджали», «Калібри» та дрони.

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

Нагадаємо, як повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан, розбір завалів у Білій Церкві завершено. Вночі рятувальники працювали у трьох районах, зазначила Рубан.

Раніше ДСНС України оприлюднила фото наслідків нічної атаки на Київщину.