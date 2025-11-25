Розбір завалів у Білій Церкві завершено: рятувальників відвели через загрозу повторної атаки

Наслідки нічної атаки на Київщину / © ДСНС

У Білій Церкві на Київщині вже завершили розбір завалів: у зв’язку із загрозою повторної атаки рятувальники відведені на безпечну відстань.

Про це в етері КИЇВ24 повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Вночі рятувальники працювали у трьох районах, зазначила Рубан.

Зокрема, у Білій Церкві, де був пошкоджений чотириповерховий житловий будинок, роботи щодо розбору завалів завершено.

Після 2 ночі стало відомо, що у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років (поранення спини). Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.

Атака триває.

Раніше ДСНС України оприлюднила фото наслідків нічної атаки на Київщину.