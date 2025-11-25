- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 581
- Час на прочитання
- 1 хв
Розбір завалів у Білій Церкві завершено: рятувальників відвели через загрозу повторної атаки
У Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога.
У Білій Церкві на Київщині вже завершили розбір завалів: у зв’язку із загрозою повторної атаки рятувальники відведені на безпечну відстань.
Про це в етері КИЇВ24 повідомила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
Вночі рятувальники працювали у трьох районах, зазначила Рубан.
Зокрема, у Білій Церкві, де був пошкоджений чотириповерховий житловий будинок, роботи щодо розбору завалів завершено.
Після 2 ночі стало відомо, що у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років (поранення спини). Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.
Атака триває.
Раніше ДСНС України оприлюднила фото наслідків нічної атаки на Київщину.