Cтворював декорації для багатьох українських кінофільмів та театрів: що відомо про загиблого у Дніпровському районі

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Одним із загиблих у Дніпровському районі Києва виявився чоловік, який створював декорації для багатьох українських кінофільмів та театрів.

Про це повідомив син загиблого у коментарі КИЇВ24.

Син загиблого розповів, що батько мешкав у цьому будинку близько 26 років. Чоловік облаштував тут майстерню та продовжував творити.

Також, одна з мешканок розповіла, що другою загиблою, ймовірно, є її сусідка. Жінка похилого віку.Ще були пожежі, які виникли у Вишгородському районі і у Броварському, там пожежі також ліквідовані.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування.

Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. До медзакладів госпіталізували трьох дорослих.

Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.