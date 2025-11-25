- Дата публікації
Cтворював декорації для багатьох українських кінофільмів та театрів: що відомо про загиблого у Дніпровському районі
Син загиблого розповів, що батько мешкав у пошкодженому будинку близько 26 років.
Одним із загиблих у Дніпровському районі Києва виявився чоловік, який створював декорації для багатьох українських кінофільмів та театрів.
Про це повідомив син загиблого у коментарі КИЇВ24.
Син загиблого розповів, що батько мешкав у цьому будинку близько 26 років. Чоловік облаштував тут майстерню та продовжував творити.
Також, одна з мешканок розповіла, що другою загиблою, ймовірно, є її сусідка. Жінка похилого віку.Ще були пожежі, які виникли у Вишгородському районі і у Броварському, там пожежі також ліквідовані.
Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування.
Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. До медзакладів госпіталізували трьох дорослих.
Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.