ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1050
Час на прочитання
1 хв

У Києві злетіли ціни на таксі після атаки: шокувальні цифри

Після комбінованого удару РФ по Києву, який спричинив серйозні наслідки, ціни на таксі злетіли «до небес».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Таксі / Ілюстративне фото

Таксі / Ілюстративне фото

У Києві 25 листопада злетіли ціни на таксі після атаки РФ. Вартість поїздки подекуди сягає 1200-1400 гривень.

Про це повідомляє ТСН.ua.

До прикладу, за проїзд від Деснянського парку на Залізничний вокзал доведеться заплатити 1255 гривень.

У Мережі публікують скриншоти з не менш шокувальними цінами. Таксисти готові брати замовлення, зокрема, за 1452 гривні. Втім невідомо, про яку дистанцію поїздки йдеться.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування.

Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. До медзакладів госпіталізували трьох дорослих.

Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
1050
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie