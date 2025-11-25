- Дата публікації
У Києві злетіли ціни на таксі після атаки: шокувальні цифри
Після комбінованого удару РФ по Києву, який спричинив серйозні наслідки, ціни на таксі злетіли «до небес».
У Києві 25 листопада злетіли ціни на таксі після атаки РФ. Вартість поїздки подекуди сягає 1200-1400 гривень.
Про це повідомляє ТСН.ua.
До прикладу, за проїзд від Деснянського парку на Залізничний вокзал доведеться заплатити 1255 гривень.
У Мережі публікують скриншоти з не менш шокувальними цінами. Таксисти готові брати замовлення, зокрема, за 1452 гривні. Втім невідомо, про яку дистанцію поїздки йдеться.
Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування.
Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. До медзакладів госпіталізували трьох дорослих.
Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.