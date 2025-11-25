Під час атаки на Київ жінку з дитиною не пустили до укриття (відео)

Укриття / Ілюстративне фото

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Під час масованої атаки на Київ у ніч проти 25 листопада мешканка одного з будинків не пустила до укриття жінку з дитиною. Їм довелося сидіти в коридорі. На інцидент вже відреагувала поліція.

Про це повідомили телеграм-канал «Труха Україна», опублікувавши відповідне відео, та поліція Києва.

На кадрах видно, що жінка з дитиною намагаються зайти до укриття, але жінка, яка вже там перебувала, забороняє вхід і намагається вигнати людей.

Реклама

«Пустіть, я хочу зайти, це цивільні укриття для всіх», — вигукує жінка з дитиною.

У відповідь на це вона чує: «Ми тут зробили для себе все».

Між жінками тривала словесна перепалка. Зрештою жінці з дитиною довелося перечікувати російську атаку в коридорі.

Дата публікації 08:22, 25.11.25 Кількість переглядів 8 Жінку з дитиною не пустили до укриття в Києві

Реакція поліції

Поліція Києва повідомила, що правоохоронці помітили в соцмережах публікацію про те, що у приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.

Реклама

«На повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано», — йдеться в заяві.

Триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російська армія атакувала Київ ракетами і дронами. Наразі відомо про двох загиблих та дев’ятьох постраждалих. Зафіксовано влучання у житлові будинки та значні руйнування, виникли пожежі.