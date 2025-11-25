ТСН в социальных сетях

Киев
Во время атаки на Киев женщину с ребенком не пустили в укрытие (видео)

Женщина с ребенком были вынуждены пережидать атаку на Киев в коридоре, потому что их не впустили в укрытие.

Укрытие / Иллюстративное фото

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 25 ноября жительница одного из домов не пустила в укрытие женщину с ребенком. Им пришлось сидеть в коридоре.

Об этом сообщил телеграм-канал «Труха Украина», опубликовав соответствующее видео.

На кадрах видно, что женщина с ребенком пытаются зайти в укрытие, но женщина, которая уже там находилась, запрещает вход и пытается выгнать людей.

«Пустите, я хочу зайти, это гражданские укрытия для всех», — восклицает женщина с ребенком.

В ответ на это она слышит: «Мы здесь сделали для себя все».

Между женщинами продолжалась словесная перепалка, в конце концов женщине с ребенком пришлось пережидать российскую атаку в коридоре.

Напомним, в ночь на 25 ноября российская армия атаковала Киев ракетами и дронами. Известно о двух погибших и девяти пострадавших. Зафиксировано попадание в жилые дома и значительные разрушения, возникли пожары.

Новость дополняется
