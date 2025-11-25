- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 931
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве взлетели цены на такси после атаки: шокирующие цифры
После комбинированного удара РФ по Киеву, повлекшего серьезные последствия, цены на такси взлетели «до небес».
В Киеве 25 ноября взлетели цены на такси после атаки РФ. Стоимость поездки иногда достигает 1200-1400 гривен.
Об этом сообщает ТСН.ua.
К примеру, за проезд от Деснянского парка на Железнодорожный вокзал придется заплатить 1255 гривен.
В Сети публикуют скриншоты по не менее шокирующим ценам. Таксисты готовы покупать заказ, в частности, за 1452 гривны. Впрочем, неизвестно, о какой дистанции поездки идет речь.
Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву - есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
По состоянию на 08:30 утра количество погибших выросло до шести человек. Травмировались девять человек, среди них один ребенок. В медучреждения госпитализировали троих взрослых.
Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.