Нічна масована атака на Київ: усе про влучання, загиблих і руйнування (фото, відео)

Пошкоджений будинок після атаки на Київ 25 листопада / © Національна поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 25 листопада влаштували комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ. У місті сталися влучання, зокрема, в багатоповерхівки, зафіксовані пошкодження, руйнування та відключення тепла. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.

Усі подробиці про нічну атаку на Київ читайте на ТСН.ua.

Близько 2:00 російська армія атакувала Україну ракетами «Кинджал», «Калібр» та безпілотниками.

Київська влада повідомила про вибухи у столиці, роботу сил протиповітряної оборони, а згодом — і про перші «прильоти». Влучання сталися у житлові багатоквартирні будинки в Печерському та Дніпровському районах.

Потужні вибухи в Києві прогриміли і під ранок: ворог повторно запустив «Кинджали».

Наслідки атаки на Київ

За даними Нацполіції України, через атаку на Київ пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

У Печерському районі Києва сталося влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Руйнування заафіксовані на 4, 5 та 7 поверхах. Пожежу на п’ятому поверсі рятувальники оперативно ліквідували. Надзвичайники евакуювали та врятували одну маломобільну людину. Триває розбирання пошкоджених конструкцій.

У Дніпровському районі влучання припало на 9-поверховий житловий будинок. Пошкодження отримали 6-7 поверхи, де спалахнула пожежа з загрозою подальшого поширення. Через удар у цьому районі загинули двоє людей, серед них 86-річна жінка. Надзвичайники врятували 17 людей, серед них трьох дітей. Пожежу локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків та пошук можливих постраждалих.

У Святошинському районі Києві зафіксовані руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. На місце вирушили екстрені служби.

«На локації в Святошинському районі, попередньо, четверо загиблих, щонайменше троє поранені», — повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Він акцентував, що росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу.

За даними телеграм-каналів, на Дарниці пошкоджена залізнична станція.

Нічна масована атака на Київ: усе про влучання, загиблих і руйнування (фото, відео) (7 фото) © ДСНС © ДСНС © Національна поліція Києва © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Кількість загиблих і постраждалих у Києві

За останніми даними, через атаку на Київ загинули 6 людей, ще 14 осіб постраждали. Серед потерпілих одна дитина. Вісьмох людей госпіталізували до лікарень. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

За даними ДСНС, 18 людей вдалося врятувати. Психологічну підтримку отримали 57 осіб.

Відключення тепла і світла в Києві

Як повідомили в КМДА, унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання. Наразі подавання тепла обмежене для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

«Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки», — вказано в заяві.

Водночас у ДТЕК «Київські електромережі» повідомили, що за наказом «Укренерго» у Києві запроваджено екстрені відключення світла. Графіки відключень не діють.

Розповіді очевидців і скандал з укриттям

Після атаки на столицю журналісти поспілкувалися з жінкою на ім’я Наталя, яка приїхала із Запоріжжя до Києва навідати своїх дітей. Жінка визнає, що почуте і побачене для неї — не вперше. Будинок, у якому проживає родина, вцілів, однак пошкоджене авто сина.

«Десь 2:25. Спершу були вибухи, а потім цей звук, що летить. Я із Запоріжжя, я це пережила. Знаю. Але пролетів. Вийшли сюди, вже все горіло. Люди кричали. Я побачила, що оце тут таке… Це дуже страшно», — розповіла Наталя.

Зауважимо, навіть під час такої моторошної атаки не минулося без скандалів. Так, до одного зі столичних укриттів у приміщенні бібліотеки в Печерському районі не впустили жінку з дитиною. Їм довелося перечікували ворожий наліт у коридорі.

На кадрах з соцмереж видно, що жінка з дитиною намагаються зайти до укриття, але жінка, яка вже там перебувала, забороняє вхід і намагається вигнати людей.

«Пустіть, я хочу зайти, це цивільні укриття для всіх», — вигукує жінка з дитиною.

У відповідь на це вона чує: «Ми тут зробили для себе все».

Поліція Києва повідомила, що на місце події прибули правоохоронці, які встановили учасників інциденту. Конфлікт було врегульовано. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.