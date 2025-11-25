- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 304
- Час на прочитання
- 1 хв
Масований обстріл Києва: влада назвала кількість потерпілих
Внаслідок нічної та вранішньої атаки на Київ 25 листопада зросла кількість постраждалих. Станом на 09:25 відомо про 14 травмованих. Крім того, шість осіб загинуло.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
“14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Вісьмох людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину”, - поінформував міський голова.
За даними медиків, іншим травмованим надали допомогу на місці або амбулаторно.
Новина доповнюється