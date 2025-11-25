Масований обстріл Києва: влада назвала кількість потерпілих

Київ. / © Associated Press

Реклама

Внаслідок нічної та вранішньої атаки на Київ 25 листопада зросла кількість постраждалих. Станом на 09:25 відомо про 14 травмованих. Крім того, шість осіб загинуло.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

“14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Вісьмох людей медики госпіталізували, зокрема, одну дитину”, - поінформував міський голова.

Реклама

За даними медиків, іншим травмованим надали допомогу на місці або амбулаторно.