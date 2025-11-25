- Дата публікації
Атака на Київ: руйнування на Святошині, під завалами можуть бути люди
Ймовірно, люди під завалами після руйнування в нежитловому приміщенні на Святошині, повідомив Віталій Кличко.
У Святошинському районі Києві руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Екстрені служби прямують на місце.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох постраждалих у Святошинському районі.
«Маємо інформацію, що внаслідок ранкового обстрілу щонайменше двоє киян постраждали в Святошинському районі. Також є пошкодження в Дарницькому районі. Уточнюємо. До відбою залишайтеся в укриттях, — написав він у Telegram.
Наразі у місті триває загроза повітряної атаки: дві ракети на півночі Києва!
На Київ та область зі сходу наближаються крилаті ракети! Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо, Росія знову атакує Київ ракетами і дронами.