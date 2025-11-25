Атака на Київ: руйнування на Святошині, під завалами можуть бути люди

Рятувальник

У Святошинському районі Києві руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Екстрені служби прямують на місце.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про двох постраждалих у Святошинському районі.

«Маємо інформацію, що внаслідок ранкового обстрілу щонайменше двоє киян постраждали в Святошинському районі. Також є пошкодження в Дарницькому районі. Уточнюємо. До відбою залишайтеся в укриттях, — написав він у Telegram.

Наразі у місті триває загроза повітряної атаки: дві ракети на півночі Києва!

На Київ та область зі сходу наближаються крилаті ракети! Перебувайте в укриттях!

Нагадаємо, Росія знову атакує Київ ракетами і дронами.