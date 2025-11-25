Росіяни знову атакують Київ ракетами і дронами: влада звернулася до киян

Київ / © Associated Press

Реклама

Зранку 25 листопада Київ знову перебуває перед російським обстрілом. Посеред ночі столиця пережила першу хвилю комбінованого удару.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Залишайтеся в укриттях до відбою”, - наголосив чиновник.

Реклама

Міський голова Віталій Кличко також наголосив, що Київ знову перебуває під обстрілом. Мер просить мешканців міста перебувати в укриттях - доки триває повітряна тривога.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги РФ запустила "Кинджали" Києву. Сталися потужні вибухи. Також у напрямку міста летіли безпілотники та крилаті ракети.