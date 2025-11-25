ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2097
Час на прочитання
1 хв

Росіяни знову атакують Київ ракетами і дронами: влада звернулася до киян

Влада просить киян залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ / © Associated Press

Зранку 25 листопада Київ знову перебуває перед російським обстрілом. Посеред ночі столиця пережила першу хвилю комбінованого удару.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Залишайтеся в укриттях до відбою”, - наголосив чиновник.

Міський голова Віталій Кличко також наголосив, що Київ знову перебуває під обстрілом. Мер просить мешканців міста перебувати в укриттях - доки триває повітряна тривога.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги РФ запустила "Кинджали" Києву. Сталися потужні вибухи. Також у напрямку міста летіли безпілотники та крилаті ракети.

Дата публікації
Кількість переглядів
2097
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie