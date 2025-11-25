- Дата публікації
Росіяни знову атакують Київ ракетами і дронами: влада звернулася до киян
Влада просить киян залишатися в укриттях.
Зранку 25 листопада Київ знову перебуває перед російським обстрілом. Посеред ночі столиця пережила першу хвилю комбінованого удару.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Залишайтеся в укриттях до відбою”, - наголосив чиновник.
Міський голова Віталій Кличко також наголосив, що Київ знову перебуває під обстрілом. Мер просить мешканців міста перебувати в укриттях - доки триває повітряна тривога.
Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги РФ запустила "Кинджали" Києву. Сталися потужні вибухи. Також у напрямку міста летіли безпілотники та крилаті ракети.