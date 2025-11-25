Опоздание на работу спасло жизнь: работница склада супермаркета рассказала об атаке по Киеву

Последствия попаданий по Киеву / © Киевская городская прокуратура

Реклама

В результате очередной атаки российских войск на Киев в Святошинском районе обнаружены тела четырех погибших. Трагедия произошла рядом с 4-этажным складским зданием, которое использовалось как склад супермаркета.

Как стало известно, количество жертв могло быть значительно больше, но многим работникам удалось избежать гибели.

Одна из работниц пострадавшего состава рассказала журналистам о счастливом стечении обстоятельств: «Обычно приезжаем на 7 утра, а тут опоздали. Бог нас спас», — поделилась женщина.

Реклама

Работница состава отметила, что только что приехавшие на место работники сразу были отправлены в укрытие, что спасло их жизнь. По данным местных властей, обстрел привел к значительным разрушениям в районе. На месте происшествия продолжают работать экстренные и следственные службы.

Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

По состоянию на 08:30 утра количество погибших выросло до шести человек. Травмировались девять человек, среди них один ребенок. В медучреждения госпитализировали троих взрослых.

Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.