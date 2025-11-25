- Дата публикации
Опоздание на работу спасло жизнь: работница склада супермаркета рассказала об атаке по Киеву
По словам работницы состава, многие коллеги избежали гибели, поскольку опоздали или были отправлены к укрытию.
В результате очередной атаки российских войск на Киев в Святошинском районе обнаружены тела четырех погибших. Трагедия произошла рядом с 4-этажным складским зданием, которое использовалось как склад супермаркета.
Как стало известно, количество жертв могло быть значительно больше, но многим работникам удалось избежать гибели.
Одна из работниц пострадавшего состава рассказала журналистам о счастливом стечении обстоятельств: «Обычно приезжаем на 7 утра, а тут опоздали. Бог нас спас», — поделилась женщина.
Работница состава отметила, что только что приехавшие на место работники сразу были отправлены в укрытие, что спасло их жизнь. По данным местных властей, обстрел привел к значительным разрушениям в районе. На месте происшествия продолжают работать экстренные и следственные службы.
Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
По состоянию на 08:30 утра количество погибших выросло до шести человек. Травмировались девять человек, среди них один ребенок. В медучреждения госпитализировали троих взрослых.
Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.