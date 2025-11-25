- Дата публикации
Комбинированный удар по Киеву: количество погибших выросло (фото)
В частности, на Печерске произошло попадание в многоэтажку.
Сегодня ночью, 25 ноября, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. В столице количество погибших выросло до двух.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
В результате ночной атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.
В Печерском районе произошло попадание в 22-этажное здание. Произошли разрушения и возник пожар.
В Днепровском районе возник пожар в девятиэтажном доме. Известно о двух погибших, среди которых 86-летняя женщина. Личность второго погибшего устанавливается. Пять человек получили травмы.
"Двое погибших в столице в результате ночной атаки врага", - подчеркнул мэр Виталий Кличко.
Позже он уточнил, что количество травмированных возросло до девяти человек. Среди пострадавших один ребенок. Троих взрослых госпитализировали в больницы, добавил городской голова.
Напомним, около семи утра во время массированной воздушной тревоги РФ запустила "Кинжалы". В Киеве произошли мощные взрывы. Кроме того, в направлении города летели беспилотники и крылатые ракеты.
В частности, с утра под атакой оказался Святошинский район. Из-за обстрела произошли разрушения в нежилом помещении. По данным властей, по меньшей мере четыре человека погибли.