Комбинированный удар по Киеву: количество погибших выросло (фото)

Атака на Киев 25 ноября.

Сегодня ночью, 25 ноября, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. В столице количество погибших выросло до двух.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В результате ночной атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

В Печерском районе произошло попадание в 22-этажное здание. Произошли разрушения и возник пожар.

В Днепровском районе возник пожар в девятиэтажном доме. Известно о двух погибших, среди которых 86-летняя женщина. Личность второго погибшего устанавливается. Пять человек получили травмы.

"Двое погибших в столице в результате ночной атаки врага", - подчеркнул мэр Виталий Кличко.

Позже он уточнил, что количество травмированных возросло до девяти человек. Среди пострадавших один ребенок. Троих взрослых госпитализировали в больницы, добавил городской голова.

Напомним, около семи утра во время массированной воздушной тревоги РФ запустила "Кинжалы". В Киеве произошли мощные взрывы. Кроме того, в направлении города летели беспилотники и крылатые ракеты.

В частности, с утра под атакой оказался Святошинский район. Из-за обстрела произошли разрушения в нежилом помещении. По данным властей, по меньшей мере четыре человека погибли.